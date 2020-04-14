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宜蘭市推線上文昌護佑祈福　「罩」平安+金榜題名

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▲▼防群聚感染，宜市文昌宮祈福祭典以線上新福方式，讓考生為祈求考試順利、金榜題名。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲防群聚感染，宜市文昌宮祈福祭典以線上新福方式，讓考生為祈求考試順利、金榜題名。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

考季前夕，考生為祈求考試順利、金榜題名，都會到廟裡拜拜，每年宜蘭市公所也會在擁有兩百年歷史的宜蘭市文昌宮舉辦祈福祭典，祈福考生考試順利。但因應新冠肺炎疫情，為降低群聚感染風險，特舉辦「線上文昌護佑祈福『罩』你平安金榜題名」活動，透過線上直播祭典讓民眾居家防疫給力、祈福有得、金榜題名。

▲▼防群聚感染，宜市文昌宮祈福祭典以線上新福方式，讓考生為祈求考試順利、金榜題名。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼防群聚感染，宜市文昌宮祈福祭典以線上新福方式，讓考生為祈求考試順利、金榜題名。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭市公所表示，文昌宮線上祈福活動，公所同樣為考生準備具象徵意義的「祈福籃」，內有芹菜（勤勞、勤學）、蔥（聰明）、蒜（勝算）、菜頭（好彩頭）等供品獻祝；另外，更因應疫情為考生準備的文昌護佑祈福禮中，包含印製Q版文昌帝君聖像的祈福口罩、象徵智慧聰明的「智慧蔥餅」，讓民眾可線上領取，貼身保佑身體健康、智慧大開、金榜題名。

文昌宮線上祈福活動於4月25日上午9時起舉辦線上文昌祈福，民眾可線上觀看祭典直播與宜蘭市大家長江聰淵市長一同誠心祝禱、祈福高中。其中文昌護佑祈福禮及智慧餅，將於活動隔日26日上午8時開放線上索取，索取成功者請於4月30日16:30前憑身分證明文件，至宜蘭市立圖書館(宜蘭市民權路一段53號)櫃台領取，贈完為止。

文昌祈福禮線上索取系統網址: https://reurl.cc/arl9bQ
線上直播: https://www.facebook.com/ilancitylibrary/

宜蘭市長江聰淵表示，新冠肺炎疫情期間，為了祈求考生們考試順利，市公所文昌護佑祈福活動不停歇，將以線上直播方式呈現，避免群聚感染風險，讓考生居家防疫，並祈求平時努力的成果，能夠時時保持最佳狀態，如願高中。

▲▼防群聚感染，宜市文昌宮祈福祭典以線上新福方式，讓考生為祈求考試順利、金榜題名。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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