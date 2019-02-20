宜市新打卡亮點　鐵路高架橋墩變美了

▲▼宜蘭市凱旋里社區旁的鐵路高架橋墩變美了，26座橋墩經彩繪增添豐富性。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

花26萬元將26座鐵路高架橋墩彩繪，宜市增新打卡亮點。宜蘭縣政府與宜蘭市公所補助凱旋社區發展協會，在鐵路高架橋下的26座橋墩彩繪，以「24節氣」為主題，展現宜蘭風情；凱旋里長林振雄說，彩繪讓鐵路橋下的自行車道，成為民眾拍照打卡的熱點；宜蘭市長江聰淵指出，希望透過彩繪帶動城市美感，帶動宜蘭市的發展，成為富具特色的觀光小城。

現代人為了身體健康，都會利用時間散步、騎自行車，保持身體健康。不妨來這個社區，除了能享受運動的優閒時光，同時還能認識一年之中的24個節氣、欣賞畫家美麗的成品。

宜蘭市凱旋里長林振雄表示，許多人都會在鐵路高架下自行車道旁散步、運動或是騎自行車，2018年社區決定要將橋墩彩繪，目前總計已完成26座橋墩，2019年社區會陸續完成其他橋墩彩繪的部分，完成之後，讓這裡可以成為宜蘭市的新地標與打卡景點。

宜蘭縣議員林錫明說，自行車道完工後，認為橋墩不好看，經過討論後覺得應該來彩繪美化，現在沒有像以前一樣四季分明，就以一年中的24個節氣為主題，也讓小孩子明白，一年之中這些節氣代表的含意，未來會將風景區特色或是宜蘭特有農產品，以繪畫呈現出來。

宜蘭市長江聰淵指出，美化鐵路高架橋墩，是一個城市對於自己的美觀有目標、來做提升，好的模式要在城市的每個角落來推動，未來也與環市東路與縣民大道作連貫，串聯整個步道，不管是健行或是運動，民眾都能用不同的心情來體會。