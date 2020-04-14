羅東「蠟化女屍」他殺關鍵曝！深埋30公分土中達1年…野狗叼腿2疑點顯冤情

▲具靈異色彩的羅東工地「蠟化女屍」（圖為發現地），因被深埋30公分土中，警方朝他殺方向偵辦。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣府在羅東靖廬舊址進行重劃工程，8日上午怪手開挖整地時，意外挖出了一具腐爛情況相當嚴重，已出現屍蠟現象，只要稍微移動就會裂解女性遺體，檢警解剖初判死亡時間約半年至1年，因女屍疑被深埋30公分土中，警方朝他殺方向偵辦，至於是否有刀傷或雙手遭綑綁，警方需進一步鑑識釐清。

有關靈異色彩羅東工地「蠟化女屍」案，羅東分局偵查隊長陳伯川表示，因死者身上佈滿污泥且疑被深埋30公分土中，不排除他殺，而檢警解剖初判死者年齡在55歲至75歲，身高約150公分至160公分，銀色金屬假牙6顆，死者物品，計有梅花形耳環（重約4分2）、手錶及佛珠等，身上佈滿污泥，採取死者DNA檢體送刑事局鑑定。

▲▼警方公布死者梅花形耳環等遺物，供協尋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東靖廬舊址進行重劃工程，據現場工人透露，其實7日就有人在現場看到流浪狗叼著不明物體到處亂竄，沒想到8日怪手整地挖出的竟然會是人類的遺骸。死者身材矮小，遺體挖出時都是汙泥。檢方9日下午完成初步相驗，遺體身軀大致完整，疑似有被肢解、雙手被捆綁等跡象。

但由於腐爛、沾染汙泥、蠟化等情況嚴重，加上還有野狗破壞與怪手整地等，讓遺體可能已經被外力破壞，不排除有他殺嫌疑，警方也將調閱監視器、清查失蹤人口比對，希望能盡早找出死者身分。另，警方查訪時，有人說先前有個身材矮小的女街友，用紙箱在當地夜宿，體型與警方描述吻合，死者是否可能是這名女街友，警方釐清中。

女屍重見天日過程離奇，還一度傳出鑑識拍攝遺體，照片由彩色變黑白等靈異色彩及照片遺體模糊但旁邊景物相當清晰等靈異色彩之事。

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