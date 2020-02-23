宜市800祈福防疫香袋發送秒殺　26日加碼1000個再安民心

▲宜蘭市長江聰淵與宜蘭東嶽廟聯手推出聯名祈福香袋，發送是瞬間秒殺。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎防疫安民心，宜蘭市公所與宜蘭東嶽廟聯名祈福香袋，23日上午由市長江聰淵與神將在南館市場周邊發送，800個祈福香袋在10分鐘內瞬間發完，江聰淵當場宣佈，將與東嶽廟再共同提供1000個手工祈福香袋，下週3（26日）上午8時起，在宜蘭東嶽廟供民眾索取。

為安定民眾對武漢肺炎疫情的焦慮，宜蘭市公所與東嶽廟合作推出祈福香袋，吸引大批民眾熱情參與，希望能從市長江聰淵與神將手中獲得香袋，23日一早自光復路上即排滿人潮，一路延伸至昇平街，限量800個香袋10分鐘內被索取一空。

江聰淵表示，此次除了發送香袋外，更重要的是藉由信仰的力量安定民心，也為了受疫情影響的傳統市場祈福與打氣。由於民眾索取香袋太過踴躍，江聰淵當場與東嶽廟主委林添福討論，決定再提供1000份含有漢方藥材的銘黃香袋，讓民眾可以隨身攜帶保平安。

1000份聯名祈福香袋從下週3（26日）上午8時起，民眾就可在宜蘭東嶽廟索取，廟方表示，取得香袋後可至大殿向東嶽大帝稟告，說明自己的姓名、住址等資訊，並將香袋放置於皮包內隨身攜帶，香袋數量有限，建議民眾盡早前往索取。

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