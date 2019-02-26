提供土地拓寬道路　宜市感謝農田水利會

▲▼宜蘭市長江聰淵計（左1）感謝宜蘭農田利會長許南山（左2）提供七張路拓寬所需土地。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜市七張路為往返國5高速公路與宜蘭市區之必經行車路線，長期因車流量大，且道路寬度不足，造成經常性交通阻塞，嚴重影響當地交通，並造成市區道路交通回堵之情形。為解決七張路長期交通阻塞問題，宜蘭市公所於2015年起積極與宜蘭農田水利會協商，獲該會支持道路拓寬計畫並提供土地作為道路拓寬用地使用。

宜蘭市公所表示，有關宜蘭市七張路道路拓寬土地取得案，宜蘭農田水利會提供座落於宜蘭市新張段612-8地號，土地面積共計596平方公尺。

市公所在取得土地後，積極向宜縣府爭取七張路「宜12線1K+230~1K+630」道路改善工程，總工程經費為新台幣4千315萬元，辦理路段由大福路起至環市東路止，全長400公尺，道路寬度由原本7.5米拓寬至12米，並將原有車道改為汽車及機慢車道分流、部分道路側溝進行改善以利路面排水，及台電纜線地下化。

宜蘭市長江聰淵表示，為使市區交通更加順暢並提升市民用路安全，市公所積極與宜縣府爭取道路拓寬工程經費改善，並特別感謝宜蘭農田水利會協助提供土地作為道路拓寬用地，以期藉由七張路道路拓寬改善工程，解決多年來之交通阻塞問題，並提高道路行車品質，努力打造宜市宜居的生活環境，共同朝向城市再造、宜蘭永興的目標邁進。