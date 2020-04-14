從歷史看第二波疫情主因　科普網站2圖秒懂「太早放鬆」的下場

▲永和樂華夜市提醒逛樂華夜市民眾戴口罩。（圖／記者黃士原攝）



文／葉玳君（數感實驗室 Numeracy Lab）

關於疫情，有些國家如南韓的高峰已過，逐漸趨緩；有些國家如美國則依然在攀升中。

台灣、香港、新加坡則因早期的防疫措施成功穩住第一波疫情，但依然存在爆發的風險。面對這些曲線走向，我們有什麼資訊可以拿來參考和判斷？

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今天我們就以史為鑑，看看上世紀最致命的西班牙流感的「第二波疫情」。

疫情雙城記：聖路易與紐約

1918年的西班牙流感造成全球近五千萬人死亡，當時，美國各城市都實施了社交疏離(social distancing) 的措施。後人的研究發現，及早的社交疏離措施有效降低死亡率。

然而，有好幾座城市，在守住第一波疫情後，過早解除社交疏離，遭受了第二波疫情的無情衝擊。

聖路易市(St. Louis)在首位病例後兩天，立刻執行社會疏離措施，控制住第一波疫情，週死亡率只有 十萬分之31，在當時是很低的數字。然而，也因為一開始控制得當，聖路易市當局在不到2個月後就決定解除社會疏離措施。這個舉動導致了第二波疫情，週死亡率增加到十萬分之57，是第一波的近兩倍。

相對的，這次很嚴重的紐約市，在1918年時第一波疫情死亡率也很高，有十萬分之93，不過或許也因為這樣，他們更貫徹社會疏離，儘管依然有第二波疫情，死亡率僅有十萬分之16。

歷史的教訓：絕對不能鬆懈

研究更進一步比較幾座城市的兩波疫情週死亡率，從高峰值與波峰間隔可以發現，第一波疫情沒那麼嚴重的城市，第二波疫情多半來得比較快，相對規模也越大！

從西班牙流感的歷史告訴我們，許多城市儘管成功控制了第一波疫情爆發，卻多半因為太早鬆綁社會疏離措施，爆發了比第一波更嚴重的疫情。到底該隔離多久才安全，隔離造成的經濟影響，到頭來會不會反而比疫情的傷害更嚴重，這些都是當局必須全盤考慮，需要各界專家的討論，不是我們所能建議的。

只是可以確定的是，比起1918年，現在全世界的連結更緊密，相對的疫情也更難控制。台灣在第一波疫情控制得非常好，只要我們都不掉以輕心，從自身做好防疫，才能繼續維持這個保護你我與周遭親友的「台灣奇蹟」！

※本文原刊登於數感實驗室 Numeracy Lab粉絲專頁，經同意授權轉載。