感謝醫護人員！　「媽祖生」捐媽祖餅 還有冰淇淋、拖鞋

▲彰化餅店媽祖聖誕日送媽祖餅給彰化醫院醫護人員打氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎持續肆虐，各界捐贈第一線醫護人員的物資絡繹不絕，種類越來越多樣化！今天(15日)是媽祖誕辰，衛福部彰化醫院收到Q版媽祖甘蔗餅的捐贈，祈福媽祖恩澤護祐醫護人員；另外也收到知名公司小美冰團捐贈冰淇淋及燕麥飲；連室內拖鞋都有人捐贈，希望醫護人員回家後放鬆心情，穿得舒服。

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▲媽祖聖誕日送燕麥奶給彰化醫院醫護人員打氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天是農曆3月23日媽祖誕辰，由於新冠肺炎發燒之故，少了人聲鼎沸的遶境和參拜活動，往年「3月瘋媽祖」的盛況不再，但信眾虔誠之心不減，轉化為其他模式。

溪湖鎮陳義發餅店在媽祖聖誕日前，依循往例特製媽祖餅還有媽祖蛋糕、壽桃、壽龜等等，都受到不少信眾的喜愛，上午送了300個Q版媽祖甘蔗餅給彰化醫院，要轉發給醫護人員，慰勞他們站在防疫第一線的辛勞，期望透過Q版媽祖餅的發送傳達出對媽祖的信仰之情。

▲小美冰淇淋到彰化醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

以小美冰淇淋打響名號的小美冰團董事長呂明炎，今天以2卡車運來300箱燕麥奶飲料及15箱冰淇淋，希望讓三餐不正常的醫護人員都能隨時飲用，隨時補充體力，以堅實更強大的防疫能量。

在溪湖經營手作拖鞋坊的朱方倩則捐贈240雙各種尺寸的室內拖鞋，有貓咪、各種水果等圖樣，造型可愛漂亮，腳跟氣墊增添舒適，還附帶海棉，隨時可清潔，讓人愛不釋手。行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖今天也率隊帶來南投縣國姓鄉李明杰等咖啡農捐贈的320包濾掛式咖啡，為醫院員工加油打氣。

▲彰化醫院收到拖鞋禮物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化醫院院長謝文淮表示，媽祖澤被蒼生，一定會護祐醫護人員及台灣民眾。護理科主任吳娟隨即將Q版媽祖餅帶到各護理站發放，讓醫護人員在媽祖誕辰的這一天感受到滿滿的關懷。

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