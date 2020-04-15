最新2確診足跡曝光　「明知故犯條款」網全困惑：海龜沒事兒我們費用都包？

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增2例確診，均是境外移入病例。目前全國累積感染人數達395例，非本土達340例、占比86.0%，另有6人不幸死亡，137人解除隔離，其餘持續住院治療中。

近日台灣確診人數增加趨緩，不少網友感到驕傲，「超穩欸，可以放假了」、「清明連假難關快過了，撐住」、「只是境外還好，有抓到就都沒問題，大家繼續加油」、「看吧，就說穩了」、「五一可以放了」。

不過也有不少網友質疑，從旅美夫妻、珊瑚公主號到個案395，「明知故犯」的標準到底該如何定義？「土龜就是明知故犯，海龜就是國際互助不要計較」、「395根本故意的」、「海龜尊爵不凡，沒事的」、「台商要是像海龜一樣300多例我看早被幹（訐）死」、「敢譴責土龜旅遊回來的，不敢譴責海龜。」

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日前旅居美國約30年的夫婦發病後搭機返台確診，因沒有健保身分，隔離費用由政府買單，引發不少爭議。行政院長蘇貞昌14日表示，如果是「明知故犯」者，會請相關單位思考讓其多點負擔；但也幫這對夫婦緩頰，「他們終究是台灣人，碰到疫情沒地方去，還是台灣最好所以回來，這也是人情之常，希望國人同胞不要太計較。」

根據我國規定，確診者的相關檢驗、治療費用由政府負擔，包含爭議夫妻在內以及珊瑚公主號確診個案都無須負擔治療費用。不過珊瑚公主號遊客在疫情期間仍搭郵輪涉及「明知故犯」，陳時中表示，出入風險區域將額外徵收相關費用，收取隔離與採檢費每人5.1萬元。 。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

▲台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）

4月15日新增2例：

案例395：20多歲 女性

1月23日至美國就學，4月4日出現咳嗽、鼻塞、嗅覺喪失等症狀，4月13日返國入境時主動申報，機場採檢通報後於今日確診。

案例394：60多歲 女性 華航CI011班機

1月22日至美國探親，3月30日返國，因同班機已有11人確診，由居家檢疫改列為居家隔離對象，4月6日、7日陸續出現全身痠痛、嘔吐、胸悶、發燒等症狀，採檢後於今日確診。