疫情衝擊找不到工作！他積蓄全花光「搭帳篷」住山上3晚...網同感：太難了

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊不少行業，許多人也紛紛面臨失業的窘境。大陸重慶就有一名30歲楊性廚師，近期受到疫情影響找不到工作，同時又把積蓄全部花光，只好選擇在荒郊野嶺搭帳篷居住，沒想到才住第3個晚上就被警方發現，最後被強制送往他姨媽的家中。

據《梨視頻》報導，重慶南岸區5日有居民向警方報案稱山上有人，員警隨即動身前往南山，到了山腰就發現草地上有一個綠色帳篷，結果一看裡面躺了一名男子。

警方表示，這名30歲的楊姓男子，曾經做過廚師，最近受到疫情的衝擊遲遲找不到工作，加上身上的積蓄也都花光，只好決定露宿野外，直到被發現時竟然已經住了3個晚上，最後將他強制送往姨媽的家中居住。

值得注意的是，警方為了讓楊男對生活抱有希望，還和對方作出一個「兩年之約」，要求他兩年後的同一天要到派出所，匯報這兩年來的工作情況，「你要做出你的成績，你不要荒廢這兩年」。

消息曝光後，不少網友留言指出「不要說不可能！我身為底層人員太感同身受了...雖然我沒住荒山不過也差不多了」、「最近真的很難找工作！每個企業的未來都生死未卜，誰敢輕易招人」、「太難了，我老公找了一個多月了，還沒找到」、「成年人的生活沒有容易二字啊」、「今年太難了年前離職沒想到疫情了。找不到工作休息了快五個月」。

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