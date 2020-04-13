暖心！苗議長與企業攜手捐贈7000個防疫便當　體恤4醫院辛勞　　　

▲為體恤第一線醫療人員辛勞，苗栗縣議長與團膳公司共同捐贈7000個防疫便當給縣內4間醫院加油打氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1間團膳公司，有感於當前疫情嚴峻，醫護人員的辛勞，因此於13日宣布與苗栗縣議長共同捐出7000個防疫便當給縣內4家醫療院所，每天約8百個，捐到4月底為止，菜色約有雙主菜，5行蔬果等在地食材，上午並開放參觀食品工廠，為了安全起見，一律得消毒，並穿著隔離衣，嚴防疫情的蔓延。

一品饌公司總經理彭聖評表示，疫情延燒至今，各個醫療院所無不繃緊神經，曾經傳出餐飲或外送業者拒絕送餐到醫院的情況，為了幫醫護人員加油打氣，同時補充必要的營養，特別與苗栗縣議長鍾東錦、扶輪社共同捐贈7000個，包含雙主菜和五蔬果的防疫醫護餐盒，以專用餐車送到醫院，也讓醫護人員備感溫馨。

▲防疫便當有雙主菜，搭配五色蔬果，兼具美味及營養，讓醫護人員倍感溫馨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

議長鍾東錦指出，得知縣內團膳企業捐贈3500個防疫便當，毅然決然的與扶輪社一同再加碼3500個便當，總共7000個便當，分送頭份為恭醫院、衛生福利部立苗栗醫院、苗栗大千醫院、苑裡李綜合醫院等4家醫院的第一線醫護，每天800個，一直到月底總共7000個。

頭份為恭醫院也強調，感謝愛心企業的奉獻，這防疫餐盒菜色毫不遜色，在脫下防護衣那刻，看到這些愛心便當，就會感受到鄉親們的支持，更是持續大家堅守崗位的動力；也讓緊張疫情增添一絲暖意。

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