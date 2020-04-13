疫情燒遊客減！苗栗三義螢火蟲爆大量　4月賞螢季「加強防疫」

▲因疫情影響，苗栗縣三義鄉一處螢火蟲生態保育園區遊客銳減，但螢火蟲數量卻大增，業者特別在園區內加強防疫工作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

每年4月份為賞螢季節，苗栗縣三義鄉一處螢火蟲生態保育區，因疫情影響遊客量銳減，但2020年螢火蟲數量卻爆增，估計在山谷內至少超過30萬隻；業者特別在園區內，裝設紅外線熱顯像儀器，並加強相關措施，及宣導安全社交距離，讓遊客即使在防疫期間，也能安心欣賞螢火蟲美景。

業者表示，2020年因受到新冠肺炎疫情影響，比起往年4月份螢火蟲季遊客數幾乎掉了7成以上，但也是因為遊客變少了，螢火蟲卻爆量成長；為了讓遊客安心賞螢，還特地把2台熱顯像儀直接搬到戶外賞螢區，從遠端觀察遊客體溫是否出現異常。

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園區副總吳國呈也指出，防疫期間，為避免民眾群聚，園區賞螢期間，也架設紅外線熱顯像儀，監測遊客體溫只要超過37.5度，就禁止遊客進入，同時也加強宣導戶外社交安全距離；目前的話是有4座，這個移動式的熱顯像儀，那有2座的話，我們會隨著賞螢的區域機動的調整。

環教導覽主任趙恩玄強調，賞螢區內種滿銅錢草，透過月色反應出藍光，加上螢火蟲四處飛舞，交織成難得一見的景象，因為遊客減少，光目前初估至少有超過30萬隻的螢火蟲，現在正值螢火蟲大量出沒的季節，預計最佳賞螢期為4月中旬至4月底，也希望來賞螢的民眾也能配合園區，作好個人防疫措施。

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