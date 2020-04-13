雪上加霜！美國20州龍捲風來襲　官員籲「保命重要先別管隔離」

▲ 美國近20州在12日迎來龍捲風。（圖／翻攝MSEMA推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國身受新冠肺炎疫情所害，確診病例已經超過55萬，2.2萬人死亡。然而禍不單行的是，全國有多達20個州，在12日及13日，陸續迎來暴雨、冰雹和強烈龍捲風。對此，官員呼籲民眾不要死守著新冠肺炎的封鎖規定，遇到龍捲風來襲時，要找個安全的地方躲避保命。

根據《CNN》報導，密西西比州（Mississippi）奧克蒂比哈郡（Oktibbeha County）緊急事務部門稍早透過推特提到，「雖然目前疫情擴散存在著巨大的風險，各城市執行封鎖規定，民眾都待在家中進行隔離，不過即將到來的龍捲風很可能會直接威脅到各位的生命安全，生命安全永遠是我們的最優先的考慮，因此我們還是希望大家在必要時，前往庇護所避難。」

▲ 密西西比州緊急部門即時監視天氣情況。（圖／翻攝MSEMA推特）

緊急事務部門說明，「當然，民眾在前往庇護所前，還是要做好基本的防疫措施，請各位都戴上口罩、面罩或頭巾這類能遮住臉部的東西，一進到設施以後，就要準備好對雙手和鞋子進行消毒。另外，我們的專家正在監視天氣變化情況，一有狀況都會即時發布，以提供大家協助。」

路易斯安那州（Louisiana）州長辦公室也發布聲明表示，「我們持續在與新冠病毒的傳播進行抗爭，我知道大家目前可能生活在不同的條件下，不過現在您可能需要有些調整，請謹慎考慮在惡劣天氣到來之前，花一點時間制定緊急計畫，以備不時之需。」

▼ 密西西比州緊急部門在推特發布龍捲風即時資訊。（圖／翻攝MSEMA推特）