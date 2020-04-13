少年高燒「不符入院資格」轉院突病逝確診　醫曝美慘況：在台灣真的要惜福

▲紐約州是美國疫情重災區，紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital）外可見多具屍體。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

急診科醫師吳昌騰表示，「身在台灣，我們真的要惜福啊！我們有幸生活在最好的地方。」他也分享美國的防疫現況，「所以有人說，新冠疫情正在逼死美國弱勢的人民…在台灣，你能想像一個正在死亡線上垂死掙扎的孩子，來到了可以救他的醫院，因保險卻被拒絕的場景嗎？」

吳昌騰13日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，目前最新美國新冠肺炎確診的人數超過56萬，死亡人數超過2.2萬，可以說現在的美國正面臨醫療資源極大的壓力，而美國弱勢的人民也面臨著極大的考驗。

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吳昌騰指出，在美國，一名17歲的亞裔男孩因呼吸困難、高燒不止，被家人送到了醫院的急診室急救；但急診室檢傷人員在問過他的基本情況後，直接將他拒之門外，因醫院審查了他的醫療保險後，發現他「不符合入院資格」。

▼美國新冠肺炎確診人數超過56萬，死亡人數超過2.2萬。（圖／路透）

吳昌騰表示，這名男孩的父親只是一名Uber的網約車司機，收入微薄，根本沒有錢給孩子買符合條件的昂貴保險，「在台灣，你能想像一個正在死亡線上垂死掙扎的孩子，來到了可以救他的醫院，因保險卻被拒絕的場景嗎？沒有辦法，男孩的家長只能懷著悲痛的心情把他轉到別的醫院。」

「然而，就在轉院的過程中，男孩心臟驟停，不幸去世。」吳昌騰說，在男孩去世之後，醫院對他的屍體進行了檢測，才發現他是感染新冠病毒而引起的呼吸困難。

吳昌騰指出，在美國就醫，無論是救護車、拍X光片，還是醫生、護理師看診，都是會產生昂貴的費用，林林總總加起來不是一筆小數目，而很多窮人沒有醫療保險，根本承擔不起，「所以有人說，新冠疫情正在逼死美國弱勢的人民。」

▼吳昌騰說，「身在台灣，我們真的要惜福啊！我們有幸生活在最好的地方。」（圖／記者屠惠剛攝）

「印度比美國更可怕？你知道印度有多少貧困人口嗎？8億！」吳昌騰表示，所以印度有名醫生公開在推特上訴說印度人民的現狀，「在印度，能保持社交距離，都是一種特權，說明你的家裡有足夠大空間可以實行隔離。在印度，能洗手也是一種特權，說明你的家裡有乾淨的自來水。在印度，有乾洗手液也是特權，說明你有錢買得起洗手液。在印度，絕大多數的印度人，連自我保護的資格都沒有。」

吳昌騰說，「所以說，身在台灣，我們真的要惜福啊！我們有幸生活在最好的地方。」