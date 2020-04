川普好友「紐約傳奇房產大亨」確診病逝　生前捐千萬助總統上位

▲川普的地產大亨好友確診新冠肺炎後病逝。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普好友、紐約房地產大亨切拉(Stanley Chera)3月確診新冠肺炎(COVID-19)而住院,未能打敗病魔,11日不幸死於併發症。切拉2016年到2019年期間,總共捐款40萬美元(台幣1211萬元)給川普的相關組織,大力支持對方競選。

熟知這名地產商人的消息人士12日向CNN證實,近80歲的切拉死於新冠肺炎引起的併發症,享壽78歲。《紐約郵報》此前報導,切拉3月24日住進醫院。川普3月也曾表示,一名他的朋友正對抗「邪惡的」冠狀病毒,陷入昏迷;外界猜測當時他所指的就是切拉。

切拉是房地產投資公司Crown Acquisitions共同創辦人,旗下資產包括紐約瑞吉酒店(The St. Regis New York)等多座具有標誌性的建築。

聯邦選舉委員會紀錄顯示,2016到2019年期間,切拉捐贈40萬2800美元給予與川普有關的組織,支持對方的競選活動;等同共和黨金主。去年11月,切拉還在一場退伍軍人活動介紹川普,稱總統是他「親愛的朋友」。

