過敏、新冠肺炎難分！專家：流鼻水狀況「跟以往經驗不同」要當心

▲從鼻水外觀、症狀無法判斷是否罹患新冠肺炎。（圖／ETtoday資料照）

記者林妤柔／採訪報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）12日新增3例確診，其中本土病例案386本身有過敏問題，有流鼻水和鼻塞症狀，居家隔離期間沒有其他不適，是在後來回溯擴大採驗才確診，難以釐清發病日。這也令許多本身有過敏狀況的民眾擔憂，自己是否中鏢仍不自知。感染科專家指出，從鼻水外觀、症狀無法判斷是否罹患新冠肺炎，但民眾會感覺出「跟以往經驗不同」，這時就該提高警覺。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，若要從流鼻水的外觀、症狀判斷，其實很困難，因為每個人流鼻水的狀況不同。但如果「流鼻水感覺跟平常不同」，就該多留心。過敏會先打噴嚏、流鼻水，很快就好，真的感染會跟本來的過敏表現不同，自己應該最清楚，現在流鼻水跟之前過敏反應哪裡不同。

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黃高彬進一步指出，感染新冠病毒流鼻水的比例相當低，頂多10個人只有一個有這症狀，若當事人有過敏體質，相對就會提高流鼻水的機會。「感染新冠肺炎後，每個人感覺會依個人表現不同，還是要由自己判斷比較準。

▲只要感覺和平常過敏狀況不同，建議看醫師。（圖／記者黃克翔攝）

咳嗽部分，黃高彬認為，病患得到新冠病毒，可能咳嗽不止，出現頻率會比較高，當患者認為跟平常的咳嗽狀況不同，就要特別小心，同時還會伴隨胸悶、呼吸不順暢的感覺。他提到，最典型是像日本《朝日新聞》男主播確診時，播到後來上氣不接下氣，甚至會有播不下去的感覺。

感染科權威醫師黃立民今（13）日表示，光從症狀無法判斷是否罹患新冠病毒，因為都一樣，「所以不要自己判斷，直接去篩檢」。

專家諮詢小組召集人張上淳說，大家知道過敏有很多種，第一個比較常見就是鼻子過敏，會有流鼻水、鼻塞症狀，一般人的過敏，如果本來就有過敏現象，也偶爾出現症狀，當然通常不必特別擔心或篩檢。「但如果有接觸史，例如跟居家檢疫或確診個案有接觸過」，張上淳就建議民眾到醫院去，可以把相關接觸狀況跟醫師做報告說明，由醫師會來判定是否採檢。