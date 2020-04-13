醫療機構怨酒精大缺貨　厚勞省指示：可用烈酒稀釋代替

▲伏特加等酒精濃度過高的酒類，需要經過稀釋才能有消毒的效果。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本厚生勞動省在13日宣布，為了應對嚴峻的疫情，酒廠所生產的高濃度酒類產品，可以代替酒精作為消毒用途使用，但濃度必須在70％至83％之間才有效果。日本境內截至13日早上為止，累計有7404起新冠肺炎確診病例，其中137人死亡，嚴峻的疫情也讓防疫相關用品供不應求。

根據NHK報導，其中一家位在富山縣的Wakazuru清酒釀酒廠的發言人表示，從13日開始希望每周可以生產約1000瓶，第1天生產的50瓶在很短的時間內就銷售一空。

日本的醫療機構、療養院等對於消毒用酒精有需求的機構曾向政府呼籲，希望可以解決酒精短缺的現象。而厚勞省經過考量與策畫之後，才會提出以特定的高濃度酒類產品代替消毒用酒精的政策；另外，部分酒精濃度過高的酒，像是伏特加，就必須使用稀釋的方式，才能達到最好的消毒效果。

厚勞省同時也說明，這個政策是為了解決醫療機構酒精短缺的現象，一般家庭只需要勤洗手即可。

酒精能夠消毒，主要是利用酒精會使蛋白質變性而導致細菌或是病毒的死亡，經過研究發現，75%的酒精，可以兼具蛋白質凝固作用及穿透效果，達到徹底的殺菌功能，所以酒精濃度越高，不代表消毒消果越好。

我國內政部也在12日指出，使用酒精消毒時，建議以擦拭代替噴灑，會有較有效的消毒效果，尤其大家雙手經常會接觸的地方，如門把、開關、按鈕、桌面、家具等等，都需要多多消毒，此外，使用酒精時，也應注意保持環境通風，並遠離火源、電器電源等，以免酒精燃燒而發生危險，最後，除了環境的消毒與清潔，勤洗手、出入人多場合戴口罩，也是很重要的。