　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醫療機構怨酒精大缺貨　厚勞省指示：可用烈酒稀釋代替

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伏特加。（圖／路透）

▲伏特加等酒精濃度過高的酒類，需要經過稀釋才能有消毒的效果。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本厚生勞動省在13日宣布，為了應對嚴峻的疫情，酒廠所生產的高濃度酒類產品，可以代替酒精作為消毒用途使用，但濃度必須在70％至83％之間才有效果。日本境內截至13日早上為止，累計有7404起新冠肺炎確診病例，其中137人死亡，嚴峻的疫情也讓防疫相關用品供不應求。

根據NHK報導，其中一家位在富山縣的Wakazuru清酒釀酒廠的發言人表示，從13日開始希望每周可以生產約1000瓶，第1天生產的50瓶在很短的時間內就銷售一空。

日本的醫療機構、療養院等對於消毒用酒精有需求的機構曾向政府呼籲，希望可以解決酒精短缺的現象。而厚勞省經過考量與策畫之後，才會提出以特定的高濃度酒類產品代替消毒用酒精的政策；另外，部分酒精濃度過高的酒，像是伏特加，就必須使用稀釋的方式，才能達到最好的消毒效果。

厚勞省同時也說明，這個政策是為了解決醫療機構酒精短缺的現象，一般家庭只需要勤洗手即可。

酒精能夠消毒，主要是利用酒精會使蛋白質變性而導致細菌或是病毒的死亡，經過研究發現，75%的酒精，可以兼具蛋白質凝固作用及穿透效果，達到徹底的殺菌功能，所以酒精濃度越高，不代表消毒消果越好。

我國內政部也在12日指出，使用酒精消毒時，建議以擦拭代替噴灑，會有較有效的消毒效果，尤其大家雙手經常會接觸的地方，如門把、開關、按鈕、桌面、家具等等，都需要多多消毒，此外，使用酒精時，也應注意保持環境通風，並遠離火源、電器電源等，以免酒精燃燒而發生危險，最後，除了環境的消毒與清潔，勤洗手、出入人多場合戴口罩，也是很重要的。

 
ET快訊
廟會認識5天墜愛河！20歲男約少女「壞壞21次」下場曝
新加坡總理夫人「呃」遭出征！網「真實反應」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕人將更早享有行動自由　歐盟：年長者恐禁足到年底

全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

醫療機構怨酒精大缺貨　厚勞省指示：可用烈酒稀釋代替

速度快上4～10倍！以色列研發新冠病毒最新檢測法

中國網友轉戰「泰國觀光局」微博　洗版灌爆：管好你們國人的嘴

石垣島淪陷爆出2確診　沖繩縣內離島首度出現病例！

又多1例　日本職籃「大阪七福神隊」累積13人確診

誘騙少女、拍片到取款都有「專人負責」　韓檢14項罪嫌起訴N號房趙主彬

違反禁足令！觀光客在印度小鎮悠哉散步　被逮「罰寫500遍對不起」

喝嗨自拍「滑出15樓窗外」掛著晃！他意外被救…卻因「離開家中」慘被開罰

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

年輕人將更早享有行動自由　歐盟：年長者恐禁足到年底

全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

醫療機構怨酒精大缺貨　厚勞省指示：可用烈酒稀釋代替

速度快上4～10倍！以色列研發新冠病毒最新檢測法

中國網友轉戰「泰國觀光局」微博　洗版灌爆：管好你們國人的嘴

石垣島淪陷爆出2確診　沖繩縣內離島首度出現病例！

又多1例　日本職籃「大阪七福神隊」累積13人確診

誘騙少女、拍片到取款都有「專人負責」　韓檢14項罪嫌起訴N號房趙主彬

違反禁足令！觀光客在印度小鎮悠哉散步　被逮「罰寫500遍對不起」

喝嗨自拍「滑出15樓窗外」掛著晃！他意外被救…卻因「離開家中」慘被開罰

籠內哈士奇寶寶「嗷嗷」狂叫求放風　鏡頭一轉主人秒看傻

譚德塞、何晶惹議遭網友出征　江啟臣：避免延燒成不必要的敵意螺旋

拒絕主管飯局！護理師12天後「被離職」…遭嗆：領導說話妳一定要聽

影／台股破底危機已解除？財經專家：股市最壞時期已過去

新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」　手機訂餐外送在家輕鬆訂購

奧斯卡影后戴過的蕭邦珠寶登台亮相　蛋白石遊彩勾人　

疫情衝擊找不到工作！他積蓄全花光「搭帳篷」住山上3晚...網同感：太難了

年輕人將更早享有行動自由　歐盟：年長者恐禁足到年底

娛樂稅首季創4年同期新低！哪個行業最慘　演唱會3月稅收幾乎腰斬

全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

國際熱門新聞

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

新加坡總理夫人輕鬆回應

美中研究：新冠病毒會「獵殺」人體免疫系統

星國總理夫人何晶未刪文　轉發170篇文洗版

WHO回擊美國　公佈100天防疫關鍵

「WHO譚德塞下台」聯署破90萬！

牛津：疫苗最快9月問世，將人體實驗

中國爆趕走非裔　WHO卻控台歧視！

中國外交官遊說德國「博取稱讚」遭拒

川普痛批紐時可悲：很想回到中國

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

何晶「呃...」遭出征！新加坡網友真實反應曝光

愛爾蘭掀挺台聲浪：不應為討好中國忽視台灣

更多熱門

相關新聞

高雄宣布八大行業將採「實名制」

高雄宣布八大行業將採「實名制」

自中央宣布酒店、舞廳暫停營業之後，高雄市政府13日擬將其他八大特種行業採取實施「實名制」，包含酒吧、視聽歌唱業、三溫暖、夜店業等，目前此措施還得待報中央核備，尚未確定實施時間，只希望讓防疫網絡更嚴密。

指揮中心帶頭戴粉紅色口罩　歐陽靖大讚

指揮中心帶頭戴粉紅色口罩　歐陽靖大讚

以色列研發新冠病毒快速檢測法！

以色列研發新冠病毒快速檢測法！

石垣島淪陷　沖繩縣內離島首例確診

石垣島淪陷　沖繩縣內離島首例確診

怕粉紅口罩無辜！性平讚阿中創造典範

怕粉紅口罩無辜！性平讚阿中創造典範

關鍵字：

酒精烈酒厚勞省新冠肺炎日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

愛台洋妞直播雪白乳　捕獲健身男偷瞄

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面