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盼中美關係有轉圜空間 崔天凱：一些政客如此卑劣讓人震

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▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中美關係是否有轉圜空間？中國駐美大使崔天凱表示，並不希望看見兩國關係惡化。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美貿易戰尚未落幕，隨著疫情爆發，中美再度陷入新一波緊張關係。日前，中國駐美大使崔天凱在華盛頓接受歐亞集團（Eurasia Group）總裁伊恩‧布雷默（Ian Bremmer）訪問，針對中美關係是否有轉圜空間？崔天凱表示，「他不希望看到雙方關係近一步惡化，也會盡全力阻止這樣情況發生，一些政客可以如此卑劣，令人著實震驚。」

長期研究政治風險與顧問公司歐亞集團的總裁與創始人布雷默，日前就新冠肺炎疫情、媒體關係、中美關係訪問中國駐美大使崔天凱。自從疫情爆發後，中美之間信任關係更加緊繃猜疑，甚至引發雙邊媒體大戰。

▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起後續中美媒體戰。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

針對《華爾街日報》辱華標題，引發後續一連串媒體風暴。布雷默也提出相關問題，「中方最近收回所有《紐約時報》、《華盛頓郵報》和駐中國大陸、香港、澳門記者的簽證。您對這個決定感到驚訝嗎？這一決定還能被撤回嗎？」

對此，崔天凱表示，「坦白說，我並不驚訝。事實是，並非所有人的簽證都被終止。相關媒體仍有一些人在中國工作，不是所有人的簽證被終止。但這一決定並不讓我感到驚訝，因為這是美國挑起的。」

日前，美國政府也驅逐大約60名中國記者，藉口是記者們代表或信仰某種意識形態或政治制度。對此，崔天凱表示，「我知道的是，不能基於政治信仰區別對待記者。他們可以有任何政治信仰，但他們的職業仍然是記者。看看我們的記者在這裡的遭遇，就知道我們所做的，只是進行了回應。」

▲▼崔天凱在華盛頓接受歐亞集團總裁布雷默主持的GZERO WORLD節目連線採訪。（圖／取自人民網）

▲崔天凱在華盛頓接受歐亞集團總裁布雷默主持的GZERO WORLD節目連線採訪。（圖／取自人民網）

針對美中之間是否還有任何轉圜餘地？崔天凱回應，「任何時候，我都不希望兩國出現任何關係緊張的情況，特別這種關鍵時刻。我當然不想看到兩國關係進一步惡化，我也在竭盡全力，防止這樣的情況發生。但讓我震驚的是，有時一些人、一些政客可以如此『卑劣』，令人十分震驚。」

崔天凱說，就兩個國家採取的具體舉措並非走向合作，更多是在走向對抗。圍繞媒體的決策只是其中之一。未來還是希望看見中美之間能夠合作，關注共同利益和相互需求，攜手努力應對這場全球危機。

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