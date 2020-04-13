「今年11月又是疫情高峰期」 張文宏：這些國家很難度過下一個冬天

▲南美洲、非洲國家醫療資源缺乏，可能沒有多餘能力長期抗疫。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎疫情何時能趨緩？部分各國專家認為，下一波疫情可能今年11月又是高峰期。大陸復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏也大膽預測，有些國家可能撐不住，「像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。」

張文宏接受大陸媒體訪問表示，11月份之後，大家將面臨巨大的挑戰，他認為下一波的疫情可能就會在11月份左右到來。南美洲，非洲、東南亞開始出現疫情的暴發，按照現在的數學模型來統計，在今年的夏天，把病毒完全清除是不可能的。





▲大陸復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏。（圖／翻攝自復旦大學）

由於，新冠肺炎病毒十分狡猾，張文宏分析，「冬天到來的時候，大家又開始呆在家裡了，又開始聚集了。那麼在這個時候像這種病毒，在冬季的複製能力也會增加，所以這一波疫情我們是預計得到的。」不過，經過前面一段抗疫經驗的積累，還有特別是對於診斷技術有一定治療流程，相信下一波疫情，比第一波要低很多。不過，像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。

至於，歐美防疫警覺性該如何提升？張文宏認為，「新加坡好像是沒有戴口罩，檢測就做到很非常到位。」歐美在自我防範上比較不太注意，平時戴口罩也比較難接受，這也是導致後續感染人數，急速上升非常重要的主因之一。

▲大陸感染專家張文宏認為，歐美初期沒有戴口罩習慣，導致後來感染人數飆升。（圖／路透）

張文宏也談到韓國、新加坡、日本的抗疫情況，因為這些國家經歷過SARS疫情，相比美國，對病毒的警覺性更高。反觀美國，無論是SARS、中東呼吸綜合症（MERS），好像跟美國就沒關係。

最後，張文宏也呼籲，世界疫情的控制，不是取決於美國和大陸這兩個國家，也不取決於歐洲，而是取決於世界上那些最沒有能力控制疫情的這些國家，是不是控制得好。各國必須合作，才有可能一起度過難關。