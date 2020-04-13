中方隱匿疫情讓「吹哨人蒙冤」 崔天凱：李文亮是位好醫生

▲吹哨人李文亮的犧牲換來外界對疫情重視。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

記者任以芳／綜合報導

日前，中國駐美大使崔天凱在華盛頓接受美國歐亞集團（Eurasia Group）總裁伊恩‧布雷默（Ian Bremmer）訪問，也談到一些敏感議題。針對，外界認為中國剛開始隱瞞疫情，導致出現吹哨人李文亮事件。崔天凱也特地回應，「美國一些媒體和政客聲稱的事情都不符合事實，李文亮是好醫生，他不是病毒專家，當時，他並不想將自己的警告公之於眾，不知為何，訊息就傳了出去。」

▲外界認為中國初期有隱瞞疫情，崔天凱回應，中方很早就向世界衛生組織報告可疑病例。（圖／達志影像／美聯社）

長期研究政治風險與顧問公司歐亞集團的總裁與創始人布雷默，日前就新冠肺炎疫情、媒體關係、中美關係訪問中國駐美大使崔天凱。訪談過程中，布雷默也提問具有挑戰性的問題，以及一些中國內部事務當時處理疫情的態度。

布雷默認為，外界很多批評，認為中國政府最初對於疫情的爆發式增長有隱瞞，尤其處理「吹哨人」李文亮事件，引起民怨，雖然後來被當地政府「平反」，一開始是被噤聲的。布雷默也提出質疑，「中國政府從疫情應對的早期失誤中，吸取了什麼教訓？」

▲武漢市民自發到醫院門口獻花，為李文亮醫生致哀。（圖／翻攝自財新網）

對此，崔天凱表示，「我想說的是，美國媒體的一些報道或者美國政客們聲稱的一些事情並不符合事實。你提到李文亮醫生，他是個好醫生，是個好人，很不幸他去世了。李醫生是一名眼科醫生，並不是病毒方面的專家。他當時確實向同事發出警告，事實上他並不想將自己的警告公諸於世，不知為何這條信息傳了出去。」

崔天凱進一步指出，之前，武漢有位女醫師，收治三個不明原因發熱的可疑病例，立刻上報，一兩天之內當地疾控中心就派專家到醫院調查。女醫師上報第三天，相關單位也向當地所有醫院發出提醒，提示發現不明原因發熱的可疑病例。當時是12月底，首次上報是在2019年12月27日。

▲中駐美大使崔天凱表示，中方還在持續防控疫情再度發生。（圖／翻攝中駐美使館）

關於通報時間點是否有隱匿？崔天凱強調，首次通報後，中方2020年1月3日向世界衛生組織通報特殊情況，幾天內，中國已經向所有世界衛生組織成員國通報信息。崔天凱說，「第二天，中美兩國疾控中心專家進行首次溝通。我不是醫學專業人士，無法告訴你這樣的通報應對是否足夠清晰、足夠好，但我認為，就時間而言，這些事都是在很短時間內完成的。」

崔天凱強調，「事實上，中方很早就向世界衛生組織報告這些可疑病例，僅僅數天內就向其他國家發出提醒。至於別的國家做得是否到位，我不好評論。」目前中方持續嚴防疫情可能再度爆發，正在努力避免這樣事情發生。