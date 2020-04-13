「美國爆發疫情致命關鍵」 張文宏：初期沒隔離確診者是最大主因

▲新冠肺炎疫情在美國快速擴散，紐約市成為重災區。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎疫情在美國全境擴散，到底是什麼原因造成大爆發？上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏接受媒體專訪時，認為有三面向。「其中一個最重要的主因，疫情初期，美國沒有隔離確診患者，導致病毒快速擴散。」

日前，大陸媒體看看新聞，特地專訪上海感染科權威張文宏、中國美國商會主席葛國瑞(Greg Gilligan)、漢理資本董事長錢學峰，共同討論疫情之下如何度過全球經濟寒冬。其中一個環節，討論到美國疫情突然大爆發主因，專家們也提出不同見解。

▲張文宏認為，疫情在美國快速擴散的主因是「初期沒有隔離確診患者。」（圖／路透）

張文宏表示，「3月1日之前，美國紐約的檢測數量不夠，即使保持一些社交距離，事實上整個社區傳播，因為你根本不知道誰感染誰沒感染。」再者，人們就算保持一定的社交距離，大部分人還是沒有戴口罩。最重要一個主因，疫情爆發初期，美國方面沒有將確診感染的新冠肺炎患者「進行隔離」。張文宏點出三大原因總結，是導致美國疫情的大規模爆發關鍵。

3月底時候，張文宏曾針對美國疫情提出建議。他認為，「目前美國疫情仍具有不確定性，如果『居家令」等緊急措施執行到位，最快在10到14天左右就能抵達峰值，慢一點可能是4個星期。」

針對疫情開始在美國大規模爆發，葛國瑞也表示，美國疾控中心傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）在防疫上，有起到重要的作用。「他實話實說，將真實的信息告知美國民眾，加上美國媒體的監督，也讓許多美國人對病毒有了更多、更深刻的認識，也加強普通民眾對防疫工作的自覺性。」

▲疫情爆發後，美國各州資源調度也不同步，圖為美國醫院外停放冷凍卡車。（圖／路透）

至於，談到美國在防疫舉措中存在哪些不利因素？葛國瑞表示，「各州政府自行管理區域內事務，導致各州與聯邦政府間的資源調配並不統一。」這也導致各州疫情無法同步防控，加深了降低疫情蔓延的速度與難度。

張文宏表示，普篩很重要，「像是大陸做了很多檢測，我們是1月20日就開始做了，是一個飽和式的檢測，就是說你只要發現一名病人，所有的病人全部都免費檢測，你要多少我給你多少檢測，這是飽和式的檢測，我認為是我們這一次控制疫情的秘訣。」第二個，我們進行一個飽和式的追蹤，確診一個病例，不管你接觸了多少人，就算你接觸了1000個人，我們把這1000個人都給你找到。