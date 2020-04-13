　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「美國爆發疫情致命關鍵」 張文宏：初期沒隔離確診者是最大主因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情在美國快速擴散，紐約市成為重災區。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎疫情在美國全境擴散，到底是什麼原因造成大爆發？上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏接受媒體專訪時，認為有三面向。「其中一個最重要的主因，疫情初期，美國沒有隔離確診患者，導致病毒快速擴散。」

日前，大陸媒體看看新聞，特地專訪上海感染科權威張文宏、中國美國商會主席葛國瑞(Greg Gilligan)、漢理資本董事長錢學峰，共同討論疫情之下如何度過全球經濟寒冬。其中一個環節，討論到美國疫情突然大爆發主因，專家們也提出不同見解。

▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

▲張文宏認為，疫情在美國快速擴散的主因是「初期沒有隔離確診患者。」（圖／路透）

張文宏表示，「3月1日之前，美國紐約的檢測數量不夠，即使保持一些社交距離，事實上整個社區傳播，因為你根本不知道誰感染誰沒感染。」再者，人們就算保持一定的社交距離，大部分人還是沒有戴口罩。最重要一個主因，疫情爆發初期，美國方面沒有將確診感染的新冠肺炎患者「進行隔離」。張文宏點出三大原因總結，是導致美國疫情的大規模爆發關鍵。

3月底時候，張文宏曾針對美國疫情提出建議。他認為，「目前美國疫情仍具有不確定性，如果『居家令」等緊急措施執行到位，最快在10到14天左右就能抵達峰值，慢一點可能是4個星期。」

針對疫情開始在美國大規模爆發，葛國瑞也表示，美國疾控中心傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）在防疫上，有起到重要的作用。「他實話實說，將真實的信息告知美國民眾，加上美國媒體的監督，也讓許多美國人對病毒有了更多、更深刻的認識，也加強普通民眾對防疫工作的自覺性。」

▲▼ 美國醫院外停放冷凍卡車。（圖／路透）

▲疫情爆發後，美國各州資源調度也不同步，圖為美國醫院外停放冷凍卡車。（圖／路透）

至於，談到美國在防疫舉措中存在哪些不利因素？葛國瑞表示，「各州政府自行管理區域內事務，導致各州與聯邦政府間的資源調配並不統一。」這也導致各州疫情無法同步防控，加深了降低疫情蔓延的速度與難度。

張文宏表示，普篩很重要，「像是大陸做了很多檢測，我們是1月20日就開始做了，是一個飽和式的檢測，就是說你只要發現一名病人，所有的病人全部都免費檢測，你要多少我給你多少檢測，這是飽和式的檢測，我認為是我們這一次控制疫情的秘訣。」第二個，我們進行一個飽和式的追蹤，確診一個病例，不管你接觸了多少人，就算你接觸了1000個人，我們把這1000個人都給你找到。

ET快訊
LIVE／白冰冰出面說明！　白曉燕忌日前「遭女網友死亡威脅」
新加坡總理夫人回應了！　默默修改「呃」貼文
一張公文揭事實！「歸還生產線」關鍵證據曝光…李正皓：沒對不起
白冰冰7年做16次試管要生回亡女「卵巢整個乾掉」！　醫忍淚：
辣媽好奇唐鳳「幾歲第一次DIY？」　釣出本尊高EQ神回…網全
小甜甜爆「謝忻私下對話」通告量曝光　看到她咖啡店打零工嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「美國爆發疫情致命關鍵」 張文宏：初期沒隔離確診者是最大主因

困4個月終於自由　少婦「一路搭大眾運輸」回家…到達毫無症狀確診了！

解決「中國天眼」海量數據　陸投資7.31億設FAST科研與數據處理中心

北韓0感染真相！2mins清晰影片「神秘平壤」全曝光…人人戴口罩火速建醫院

非洲多國抗議公民在廣州被歧視　陸外交部深夜回應：一定親切對待

俄羅斯「毒班機」飛抵上海　確診增至60例！

餐廳爆群聚染疫...老闆無辜：是客人非要內用！風向竟一面倒「不是你的錯」

「今年11月又是疫情高峰期」 張文宏：這些國家很難度過下一個冬天

網戀翻車！空氣瀏海大眼白皙妹本人曝光　「地主家的傻兒子們」被詐騙傻了

做空機構狙擊瑞幸、愛奇藝　他點名「中概股」要當心　

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

台南酒店妹撞死老婦肇逃還打卡　送醫清醒後問：我怎麼會在這裡

「美國爆發疫情致命關鍵」 張文宏：初期沒隔離確診者是最大主因

困4個月終於自由　少婦「一路搭大眾運輸」回家…到達毫無症狀確診了！

解決「中國天眼」海量數據　陸投資7.31億設FAST科研與數據處理中心

北韓0感染真相！2mins清晰影片「神秘平壤」全曝光…人人戴口罩火速建醫院

非洲多國抗議公民在廣州被歧視　陸外交部深夜回應：一定親切對待

俄羅斯「毒班機」飛抵上海　確診增至60例！

餐廳爆群聚染疫...老闆無辜：是客人非要內用！風向竟一面倒「不是你的錯」

「今年11月又是疫情高峰期」 張文宏：這些國家很難度過下一個冬天

網戀翻車！空氣瀏海大眼白皙妹本人曝光　「地主家的傻兒子們」被詐騙傻了

做空機構狙擊瑞幸、愛奇藝　他點名「中概股」要當心　

6歲女童驚吐「舅舅小鳥放我嘴巴」：頭髮少那個！　老師嚇壞急報警

新北汐止夢湖路邊坡完工修復　讓居民及遊客行車往來更安全

檢疫3天變4小時！　宜蘭縣新冠肺炎P2負壓專責實驗室啟用

過敏和新冠症狀怎麼分辨？台大建議「4指標」自我初步評估

錢世傑／如何挑選賺錢的股票？從瑞幸咖啡調查事件談起

非洲國家大使聯合致信中國　要求停止歧視「有人無故被隔離！」

無畏疫情！《搞鬼》全台票房冠軍　「劇情神翻轉」網狂推：猜不到結局

一定要幸福！「鹿耳門媽」護佑加持　台南「媽祖賜芙」抗疫上市

LIVE／「確診與過敏症狀難辨」台大醫建議直接篩檢　指揮中心14時說明

視察碧潭風景區人潮分流管制　侯友宜：依法有據強力執法

大陸熱門新聞

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

英國捐WHO24億！陸網狂讚捐得好

拿到免費香蕉！5歲女童吃完噎死

用過的口罩超可怕！3張圖一次看懂

最新研究發現　新冠病毒比SARS強3倍

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

陳一新：台灣不怕陸軍機「現在像義和團」

網戀空氣瀏海大眼妹本人曝　「地主家兒子」被詐騙傻了

北韓0感染真相！2mins影片曝光神秘平壤

瑞典妹PO長文：中國如何「欺騙」了世界！

類包機367人今明解隔離　讚台醫療

不寒而慄的愛情　北大女包麗逝世

雙位數失守！大陸新增108確診

他隔離14天回家…隨後確診了「還是重症」

更多熱門

相關新聞

新加坡總理夫人輕鬆回應

新加坡總理夫人輕鬆回應

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日轉貼台灣捐贈口罩新聞，並在臉書寫下「呃……」（Errrr ....）引發網友熱議。就在台灣外交部發出回應、網友群起舌戰之後，何晶13日中午修改貼文表示，我們非常感謝台灣的朋友，儘管幫助有時成功、有時失敗，她都會非常感激。

一張公文揭事實！李正皓：沒對不起新加坡

一張公文揭事實！李正皓：沒對不起新加坡

陳學聖批蔡政府劫持星國口罩　任令網軍出征

陳學聖批蔡政府劫持星國口罩　任令網軍出征

打工族幫政府賣口罩、量體溫可月入1萬2640元　申請辦法、上工時間一次看懂！

打工族幫政府賣口罩、量體溫可月入1萬2640元　申請辦法、上工時間一次看懂！

桃園3男亂傳假疫情　貼澄清訊息獲緩起訴

桃園3男亂傳假疫情　貼澄清訊息獲緩起訴

關鍵字：

張文宏疫情葛國瑞美國隔離疫情高峰口罩確診病毒擴散

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面