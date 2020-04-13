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「台灣女兒」西班牙抗疫！醫護姊妹花確診　推出病房一片掌聲

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記者柯沛辰／綜合報導

行政院僑務委員劉金枝2個女兒在西班牙擔任醫護，近期不眠不休在第一線搶救病人，怎料上個月不幸確診新冠肺炎。2人經治療後，近期順利康復，而當病床被推出加護病房，醫院醫護更是列隊鼓掌，獲得當地媒體大篇幅報導

國民黨不分區立委溫玉霞12日晚間在臉書分享這段影片，並撰文談到西班牙疫情慘重，醫療體系瀕臨崩潰，但醫護人員堅守崗位搶救病患，其中也有「台灣女兒們」的身影。

溫玉霞指出，僑務委員劉金枝的大女兒Diana是麻醉師，另一名小女兒也是醫護，兩人沒日沒夜的工作，上個月不幸感染，大女兒在醫院戴了15天呼吸器，小女兒居家隔離治療。

▲▼「台灣女兒」西班牙抗疫！醫護姊妹花確診　推出病房一片掌聲。（圖／翻攝自臉書／溫玉霞）

▲大女兒Diana戰勝病魔，被推出加護病房。（圖／翻攝自臉書／溫玉霞，下同）

溫玉霞表示，當時她聽聞此事非常擔心，所幸2人近日雙雙康復、在家休養，又看到大女兒被推出加護病房的錄影畫面，不禁感到欣慰。影片中可見，當Diana躺在病床被推出來，醫院的醫護人員皆列隊為她拍手打氣，場面令人感動。

溫玉霞稱讚，「台灣的女兒在異國發光發熱，為了救治病人勇敢和病毒奮戰，劉金枝的先生也是醫師，父母都全力支持女兒在僑居地犧牲奉獻，這一家人都是台灣之光！」

事後，西班牙電視、報紙都大篇幅報導此事。為此，溫玉霞也特別發文分享此事，「僑委會應給予嘉獎表揚，也希望所有好友一起為在西班牙及各角落的醫護人員說句『謝謝』與『加油』。」

▲▼「台灣女兒」西班牙抗疫！醫護姊妹花確診　推出病房一片掌聲。（圖／翻攝自臉書／溫玉霞）

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