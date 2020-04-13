全球184萬確診11.3萬死！美國「3天增近10萬例」　土國部長釀防疫破口閃辭

▲紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital），美國疫情正在高峰期。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至13日上午5點，全球累計確診人數184萬93人，總共11萬3672死，280萬5892人痊癒。美國確診人數已突破55萬大關，共2.1萬人死亡；位居2、3的西班牙和義大利，確診人數相加至少32萬，死亡人數分別超過1.7萬及1.9萬。

綜合外電報導，美國進入疫情高峰，過去3天新增確診將近10萬人，新通報死亡病例則高達近5000人。西班牙和義大利的疫情都能看到明顯好轉，相較過去日增千死的時期，義大利過去24小時新增死亡431例，為3月19日以來最低數據，累計死亡病例1萬9899例，新通報確診則有4092例。

法國方面，境內醫院及安養機構通報至少561例死亡病例，為4天以來最低數據，全國累計1萬4412死。另外，法國核動力航母「戴高樂號」累計通報50名官兵確診，已提前返航，於當地時間12日停靠母港土倫市（Toulon），將對船上1900名官兵進行隔離檢疫作業。

▲土耳其確診數全球第9。（圖／路透）

土耳其方面，過去24小時累計確診至少4789例、87死，累計確診病例5萬6956例、共1198死。內政部長索魯（Suleyman Soylu）10日晚間10點突然宣布，當天子夜起，31個省宵禁48小時，卻引發民眾瘋狂湧入超市等商店搶購存糧，社交距離全變成零距離。

當局憂心努力防疫一個月，儘管人們湧入超商不過2個小時的時間，仍有很大機會會在此時出現防疫破口，而突發禁令引起混亂的索魯，則是閃辭下台。