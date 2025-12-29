打副署牌逼在野梭哈　倒閣煙霧彈瞄準大選基本盤

▲行政院長卓榮泰（左）拒絕副署《財劃法》，遭藍白陣營直指就是總統賴清德（右）下指導棋，意圖藉此加深支持者間對立情緒。（圖／CTWANT提供）

行政院長卓榮泰主張不副署《財政收支劃分法》修正案，卻指出立法院可提倒閣制衡，現在又研擬「副署不執行」聲請釋憲，外界解讀他意在逼藍白倒閣、進而重組國會。然而，藍白人士直言，「倒閣」只是民進黨操作的假議題，真正目的在於製造對立情緒，是總統賴清德為2026地方選舉及2028總統大選鞏固基本盤。

立法院11月14日三讀修正《財劃法》，規定全國各縣市計畫型補助不受中央調整，行政院提出覆議後再度遭立院否決，卓榮泰12月15日舉行記者會宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也罕見親自錄影力挺行政團隊，呼籲立法院撤回「傷害國家、違背憲法精神」的爭議法案。卓榮泰更進一步向在野黨放話，若有意見，可依法對閣揆提出不信任案。

▲卓榮泰12月15日宣布為捍衛憲政秩序，將不副署藍白聯手通過的《財劃法》，更稱「若被倒閣是我的民主勳章」，後來又調整策略。（圖／CTWANT提供）

此番表態隨即引來在野陣營反彈。外界解讀，卓榮泰看準藍白不敢輕易倒閣、避免全面改選的不確定風險。一位民眾黨立委直言，「倒閣」只是民進黨拋出的煙霧彈，實際上是透過拉高政治仇恨值，讓社會處於對立氣氛，藉此動員支持者、穩固2026年縣市長大選票源。

該立委指出，這顯示賴清德並未從大罷免中學到教訓，至今仍難以接受「朝小野大」的國會現實，不願與在野黨溝通，因此透過各種手段希望掌握話語權。

一位藍營人士則指出，倒閣真正的關鍵在於「倒閣之後是誰當行政院長」。若賴清德再次任命卓榮泰，或換成另一個「魁儡」，即便重新改選，對藍白而言只是徒耗政治與社會成本。民進黨高喊在野可以倒閣、解散國會重選立委，實則讓在野陷入「提倒閣淪無止盡政治動員、不提則被貼上『不敢再選一次、怕淪為少數』標籤」的兩難局面。

▲藍白兩黨12月19日召集全體委員，宣布將對總統賴清德提起彈劾，在全台舉行系列公聽會，朝野再度陷入僵局。（圖／CTWANT提供）

面對政院拒絕副署，在野兩黨日前召集全體立委，宣布提案彈劾總統賴清德， 12月26日在立院通過，除了要求賴清德至立法院說明外，也將在全國各地舉辦彈劾公聽會。然而，依《中華民國憲法增修條文》規定，總統若涉有違憲或違法情事，需立法院二分之一以上立委提議，再經三分之二同意，彈劾案才能成立。儘管藍白在國會席次過半，卻明顯不足以跨越三分之二的門檻，此番大動作隨即遭轟是假動作，掩飾不敢真正發動倒閣、面對全面改選風險的政治心虛。

對此，藍營地方人士認為，彈劾案雖不會過，但《財劃法》不副署背後是賴清德在「下指導棋」，藍白此番大動作是將賴清德與不副署、甚至違憲爭議作直接連結，形塑「選地方首長，就是選賴清德路線」，對民進黨在2026年縣市長選舉的選情，勢將產生一定程度的挫敗效應。朝野圍繞《財劃法》的攻防，如今已演變為選舉前哨的情緒動員戰。

