政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打副署牌逼在野梭哈　倒閣煙霧彈瞄準大選基本盤

行政院長卓榮泰（左）拒絕副署《財劃法》，遭藍白陣營直指就是總統賴清德（右）下指導棋，意圖藉此加深支持者間對立情緒。（圖／黃耀徵攝）

▲行政院長卓榮泰（左）拒絕副署《財劃法》，遭藍白陣營直指就是總統賴清德（右）下指導棋，意圖藉此加深支持者間對立情緒。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

行政院長卓榮泰主張不副署《財政收支劃分法》修正案，卻指出立法院可提倒閣制衡，現在又研擬「副署不執行」聲請釋憲，外界解讀他意在逼藍白倒閣、進而重組國會。然而，藍白人士直言，「倒閣」只是民進黨操作的假議題，真正目的在於製造對立情緒，是總統賴清德為2026地方選舉及2028總統大選鞏固基本盤。

立法院11月14日三讀修正《財劃法》，規定全國各縣市計畫型補助不受中央調整，行政院提出覆議後再度遭立院否決，卓榮泰12月15日舉行記者會宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也罕見親自錄影力挺行政團隊，呼籲立法院撤回「傷害國家、違背憲法精神」的爭議法案。卓榮泰更進一步向在野黨放話，若有意見，可依法對閣揆提出不信任案。

卓榮泰12月15日宣布為捍衛憲政秩序，將不副署藍白聯手通過的《財劃法》，更稱「若被倒閣是我的民主勳章」，後來又調整策略。（圖／侯世駿攝）

▲卓榮泰12月15日宣布為捍衛憲政秩序，將不副署藍白聯手通過的《財劃法》，更稱「若被倒閣是我的民主勳章」，後來又調整策略。（圖／CTWANT提供）

此番表態隨即引來在野陣營反彈。外界解讀，卓榮泰看準藍白不敢輕易倒閣、避免全面改選的不確定風險。一位民眾黨立委直言，「倒閣」只是民進黨拋出的煙霧彈，實際上是透過拉高政治仇恨值，讓社會處於對立氣氛，藉此動員支持者、穩固2026年縣市長大選票源。

該立委指出，這顯示賴清德並未從大罷免中學到教訓，至今仍難以接受「朝小野大」的國會現實，不願與在野黨溝通，因此透過各種手段希望掌握話語權。

一位藍營人士則指出，倒閣真正的關鍵在於「倒閣之後是誰當行政院長」。若賴清德再次任命卓榮泰，或換成另一個「魁儡」，即便重新改選，對藍白而言只是徒耗政治與社會成本。民進黨高喊在野可以倒閣、解散國會重選立委，實則讓在野陷入「提倒閣淪無止盡政治動員、不提則被貼上『不敢再選一次、怕淪為少數』標籤」的兩難局面。

藍白兩黨12月19日召集全體委員，宣布將對總統賴清德提起彈劾，在全台舉行系列公聽會，朝野再度陷入僵局。（圖／方萬民攝） 

▲藍白兩黨12月19日召集全體委員，宣布將對總統賴清德提起彈劾，在全台舉行系列公聽會，朝野再度陷入僵局。（圖／CTWANT提供）

面對政院拒絕副署，在野兩黨日前召集全體立委，宣布提案彈劾總統賴清德， 12月26日在立院通過，除了要求賴清德至立法院說明外，也將在全國各地舉辦彈劾公聽會。然而，依《中華民國憲法增修條文》規定，總統若涉有違憲或違法情事，需立法院二分之一以上立委提議，再經三分之二同意，彈劾案才能成立。儘管藍白在國會席次過半，卻明顯不足以跨越三分之二的門檻，此番大動作隨即遭轟是假動作，掩飾不敢真正發動倒閣、面對全面改選風險的政治心虛。

對此，藍營地方人士認為，彈劾案雖不會過，但《財劃法》不副署背後是賴清德在「下指導棋」，藍白此番大動作是將賴清德與不副署、甚至違憲爭議作直接連結，形塑「選地方首長，就是選賴清德路線」，對民進黨在2026年縣市長選舉的選情，勢將產生一定程度的挫敗效應。朝野圍繞《財劃法》的攻防，如今已演變為選舉前哨的情緒動員戰。

延伸閱讀
副署博奕戰2／大罷免後再加深朝野對立　後座力牽動2026縣市長選戰
獨家／野生捕獲簡嫚書深夜在公園淋雨　全身濕透凍僵
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

