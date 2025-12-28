快訊／表態參選2026彰化縣長　謝衣鳯：我聽到眾多支持者聲音

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨日前拍板由立委陳素月參選2026彰化縣長，外界關切國民黨是否由藍委謝衣鳯出戰。對此，謝衣鳯今（28日）表示，她經過長時間的思考以及聽到眾多支持者聲音，願意來挑戰，成為2026國民黨彰化縣縣長的候選人，並且整合黨內所有競爭者聲音，以及所有基層民眾期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。

▲國民黨立委謝衣鳯28日表態參選2026彰化縣長。（圖／謝衣鳯辦公室提供）

謝衣鳯來自的謝家是在彰化政壇呼風喚雨40多年的地方派系，其祖父謝言信、母親鄭汝芬都曾為立法委員，其胞弟謝典林則是現任彰化縣議會議長。謝衣鳯從立法院第10屆起擔任立委，期間擔任過國民黨立法院黨團書記長，也是國民黨中常委，目前更身兼彰化縣黨部主委，早已被視為可能的彰化縣長候選人，但地方卻有著謝家只能有一人當縣長或議長的說法，否則選民觀感不佳。

謝衣鳯向《ETtoday新聞雲》表示，「那是家事部分，這只是大家在家裡討論的事情」，但她認為未來要把這東西擱置著，勝選最重要，且因為基層現在有非常強烈的焦慮感，她覺得在民進黨縣長人選出來後，必須要緩解基層焦慮感，所以應該要適時表態，也比較有利後續整合，「大家很期待我能參選，我也有做過一番考量」。

至於宣布前有無跟國民黨中央或黨主席鄭麗文溝通過？謝衣鳯說，有跟黨中央，沒有跟鄭主席，討論過相關後續彰化縣長提名問題，黨內應該怎麼處理，而黨中央這邊也會做評估跟調查，「他們應該有一些機制處理這些問題」。