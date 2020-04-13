為雲林縣醫療勇士打氣　企業聯合捐贈320份「食在好嘴斗」　

▲雲林縣工商發展投資策進會號召雲林縣企業舉辦「用好物送溫暖，抗疫更有力」活動，捐贈予縣內六大醫療機構醫療勇士，由雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣工商發展投資策進會為感謝醫護勇士們從疫情爆發以來，不眠不休的辛勞，特別號召雲林縣企業舉辦「用好物送溫暖，抗疫更有力」活動，提供了320份「食在好嘴斗」大禮盒13日於大同醬油觀光工廠舉行捐贈儀式捐贈予縣內六大醫療機構醫療勇士，由雲林縣長張麗善代表受贈。

斗六工業區廠商協進會廖憲平理事長表示，感受到雲林縣長張麗善防疫的用心及縣內醫護人員的辛勞，而特別與雲林縣工策會一起舉辦「用好物送溫暖，抗疫更有力」的捐贈活動，讓企業也能表達對醫護人員的加油打氣。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎的疫情讓曾是護理人員的她最能感同身受，像是工作量增加，一忙起來可能連吃飯的時間都沒有；甚至只要有一個疑似病患的出現，就要動員超過十位以上的醫療從業人員，都讓前線的醫護人員飽受身心的煎熬。

張麗善也呼籲，這三個月以來雲林縣為避免社區、群聚感染，超前部署啟動許多新規定，感謝鄉親願意共體時艱，體諒各種措施帶來的不便，縣府團隊秉持一貫的嚴密與謹慎防疫態度與作為，將持續的站在防疫線上，與所有鄉親攜手抗疫。

▲雲林縣企業舉辦「用好物送溫暖，抗疫更有力」活動，提供了320份「食在好嘴斗」大禮盒捐贈予縣內六大醫療機構醫療勇士。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣工策會總幹事許宇甄表示，感謝斗六工業區廠商協進會及斗六工業區食品加工產業聯盟在廖憲平理事長的帶領下率先響應，企業界的力量在目前艱困的時刻也延續發揮，體現出雲林人的有情有義，感謝斗六工業區暖心企業提供的優質產品，為社會注入一股暖流。

台大雲林分院院長室顧問林宏茂代表受贈時表示，雲林縣所有醫療機構感謝縣府團隊及在地企業家熱心提供前線防疫人員溫暖的正能量，在目前疫情尚未紓緩之時，提供暖心好物讓醫護人員能夠專注防疫，持續守住前線，也守護縣民的健康。

▲雲林縣企業舉辦「用好物送溫暖，抗疫更有力」活動，提供了320份「食在好嘴斗」大禮盒捐贈予縣內六大醫療機構醫療勇士。（圖／記者蔡佩旻攝）



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