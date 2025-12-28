賴清德：「我投降」絕對是假消息　在野黨想去和談也要實力當後盾

▲總統賴清德接受《話時代人物》節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，並於28日晚間播出。他在訪談中被問及，如果台灣遭受軍事侵略，任何有關戰敗、投降訊息都是假的？他說，「我們絕對不會投降，一定是堅持到底，要有背水一戰的決心」；他強調，和平一定要靠實力才能夠獲得，不可能靠一紙協議，也不可能靠侵略者的善意，就有辦法得到，「在野黨想進行和談，也必須要用實力為後盾」。

「我們絕對不會投降，一定是堅持到底，我們要有這種，背水一戰的決心」。賴清德表示，這才可以阻止中國的輕舉妄動。

賴清德說，他全社會防衛韌性裡面，講這段話，目的是要讓國人知道，在戰爭一開始的時候，或是戰爭過程中，中國可能會散布假訊息，瓦解民心士氣，「所以在小橘書裡面特別提到在整個中國侵犯的過程中，如果有任何消息說『我投降』，那絕對是假消息」。

賴清德說，他也擔心有些人，故意藉這個機會，散佈一些恐慌消息，「我要跟國人再次強調，我身為總統兼三軍統帥，我最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定不讓戰爭發生」。

賴清德表示，他也必須跟國人說明，和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能夠獲得，不可能靠一紙協議，也不可能靠侵略者的善意，就有辦法得到。

賴清德強調，這個必須要清楚了解，即便台灣要與中國去有任何交流合作，甚至在野黨想進行和談，也必須要用實力為後盾，沒有實力做為後盾的所謂和談，到最後歷史都告訴我們都是會淪為投降而已，這點必須要清楚。