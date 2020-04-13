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防疫實地演練拍成影片　嘉義市47家住宿式機構分享提升戰力

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▲住宿式機構演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市住宿式機構防疫實地演練如何分流人床。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為保護住宿式機構長輩，於天主教中華聖母修女會醫療財團法人附設天主教聖馬爾定護理之家進行COVID-19防疫實地演練，由傳染病諮詢專家許國忠醫師到場實際指導演練，現場針對訪客管理、分艙分區、分流動線規劃、工作人員管理、人力調度、住民安置及環境清消，都有非常逼真的演出，實況演練將製成影片，分享給所有住宿式機構，以強化工作人員的防疫能力。

▲守護嘉人 嘉義市住宿式機構實施COVID-19防疫實地演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市住宿式機構實施COVID-19防疫實地演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市總計有47家住宿式機構、住民3,475人、工作人員1,614人，機構住民多為失能、有慢性疾病長輩，加上人口密集，一旦出現COVID-19確定病例，所遭受之衝擊與影響程度遠高於其他類型機構，後果不堪設想，因此市府團隊為提升住宿式機構所有工作人員的實戰力，依每家機構實際狀況，不同疫情規模進行實地演練。

▲守護嘉人 嘉義市住宿式機構實施COVID-19防疫實地演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市住宿式機構實施COVID-19防疫實地演練，電梯也是清潔重點。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局指出，現階段轄內所有住宿式機構已禁止訪客探視，市府團隊每日盤點、掌握各住宿式機構空床數及醫院呼吸器數，倘住宿式機構發生群聚感染，需由政府協助安置至其他機構時能調度運用，調度原則為如有醫療需求之住民，由衛生局協助轉至8家醫院(避免轉至4家防疫責任醫院)；有護理照護需求之住民，由衛生局協助轉至有空床之護理之家(運用護理之家現有工作人員照顧安置住民)；可自理生活之住民，由社會處協助轉至有空床之老人、身障福利機構(運用老福機構現有工作人員照顧安置住民) 。

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