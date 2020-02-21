▲ 新北全力防疫備戰！侯友宜：進校門、中午都要量體溫。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月25日下週二就要開學了，新北市長侯友宜19日到蘆洲區仁愛國小視察校園防疫演練，提出三級防護策略及五大健康原則，籲請家長配合政府措施，加入防疫行列，並盤點7300支額溫槍、64萬片備用口罩、漂白水等防疫資源全力備戰。

面對下週二即將開學，侯友宜提出三級防護及健康五原則。他指出，第一級是上學前，請家長在家裡就幫學童量體溫，如果有發燒就不要到校上學；第二級，在學生進校門時，即依進校路線為學生量測額溫，如果超過37.5度C，隔5分鐘後，再量耳溫確認，只要超過或等於38度C，就要送醫護室處理，並由校方通知家長帶去看醫生；第三級是隨時監測教職、員工及學生健康情形。特別在中午時，會再請班級導師幫學生量測體溫。

▲ 新北全力防疫備戰！特別再次教導學生，濕、搓、沖、捧、擦的洗手方法。

侯友宜說，這就是新北開學後實施的「三級防護策略」，以及戴口罩、勤洗手、量體溫、保持教室通風、請家長自主健康管理「健康五原則」來落實防疫作戰。

至於防疫物資，侯友宜表示，新北市準備好了，在漂白水、酒精、額溫槍，甚至備用口罩，都已盤點數量。「給學生的備用口罩有64萬片，這64萬片不是每個人一片，是碰到需要、緊急狀況或不夠用或忘了帶的時候，會隨時提供」，也希望同學書包裡能夠備用一個口罩，以應不時之需。

▲ 新北市準備7300支額溫槍、64萬片備用口罩、漂白水等防疫資源全力備戰。

新北市準備了7300支額溫槍，兩個教室共用一支額溫槍，可以隨時為學生量測體溫。侯友宜請家長們放心，他說，今日的學校防疫演練及防疫措施，都會集結拍成影片傳給家長們，讓家長們清楚了解防疫作業流程，也齊力加入防疫作戰行列。

教育局表示，校園防疫演練也特別再次教導學生，濕（打開水龍頭，淋濕雙手）、搓（抹上肥皂或洗手乳，手心、手背、指縫互相搓揉約 20 秒）、沖（用清水將手徹底沖洗乾淨）、捧（用雙手捧水，將水龍頭沖洗乾淨後，關閉水龍頭）、擦（用乾淨的毛巾或擦手紙擦乾）的洗手方法。

記者媒體聯訪提問：疫情有越來越擴大趨勢，有專家建議開學日再延期，市長你怎麼看？侯友宜表示，「中央疫情指揮中心有專家學者做精準判斷，目前新北市還是朝著2月25日開學來做好萬全準備。如果中央評估疫情及教育部認為需要延後，市府都可以全力配合，防疫只有上下一心，該中央的權責及評估，地方一定落實執行。」

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▲ 開學在即，新北全力防疫備戰，侯友宜：進校門、中午都要量體溫。