南投地檢署演練防疫應變　持續查察假消息、囤貨確保司法效能

▲▼南投地檢署執行新冠肺炎防疫應變計畫，實地模擬演練，人犯訊問、易地辦公、檔案管理安全等防疫流程。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19新冠肺炎）疫情的風險，避免辦公室內發生群聚感染，以確保業務順利推動，台灣南投地方檢察署依法務部指示，已成立應變小組及擬定「因應流行性傳染病疫情執行辦公場所應變計畫」。

南投地檢署除對進入署內洽公民眾，採量測體溫、要求配戴口罩等措施外，隨著疫情變化，近日內再要求實名制登記，並於各偵查庭及服務中心均設置隔板，以防範飛沫傳播。

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另對防疫期間辦理訊問、拘捕、通緝到案被告、人犯等流程，也依據台灣高等檢察署3月23日公布的作業流程，規劃受訊問人防疫檢核單，以因應個案狀況進行遠距訊問、就地訊問或解送訊問等防疫模式。

南投地檢署檢察長張曉雯檢察長25)日上午，率各科室主管到地檢署位在南投中寮的檔案室，利用室內檔卷架分隔辦公室，對署內勤、外勤、簡易拘留室及偵查庭等核心業務項目，進行分區辦公或設立臨時辦公室實地演練，由各相關工作人員現場模擬執行業務流程，並規劃動線，確認相關之軟、硬體設備運作正常及順暢，以防免因為疫情影響相關業務推動。

地檢署也籲請民眾，應持續做好個人防護並配合各項防疫措施，切莫散布有關疫情的假訊息，或囤積各項防疫及民生物資，地檢署在疫情快速變化之際，仍將本於職責持續查察相關犯罪，發揮司法效能，保障人民權益。

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