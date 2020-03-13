新北部署再超前！全國首場社區感染演習　模擬「清空計畫」啟動作業





▲央北社宅將預備為醫護人員駐所。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球越演越烈，新北市政府將於14日動員各局處，並協請國軍支援，於新店央北青年社宅舉辦大規模演習，是國際首場針對社區感染的防疫演習，將模擬聯醫「清空計畫」啟動作業。

新北市衛生局表示，台灣位於亞洲疫情風暴中心，面對疫情是如履薄冰、步步為營；這場演習設想狀況是針對平時居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染到大規模社區擴散等情況，完成社區感染前、中、後期全方位防疫實兵演練，以提升各項防疫管控及應變能力、強化防疫部署。

新北市17間責任醫院都將參與演習，並申請國軍支援，央北社區現場搭起十多頂帳篷，模擬急診室、病房、隔離檢疫者送醫等作業，以及輕、重症患者如何分流等。衛生局表示，新北市選擇央北社會住宅做為社區感染爆發後，醫護人員的臨時集中休憩住所，並考量目前不宜在醫院舉辦大規模演習，因此決定在央北社會住宅所在地進行演練。

其中，將模擬社區感染發生後，確診病患增加，新北市聯合醫院將啟動「清空計畫」，清空醫院病床，將病患分流到其他16間責任醫院的情境，也將模擬重症患者須轉送至大型醫學中心的狀況，除新北救護團隊運送外，還可申請國軍部隊協助運送病患至其他醫院收治。

新北市衛生局副局長許朝程表示，各縣市都有規定清空計畫，新北市指定新北聯醫三重院區做為社區感染爆發時，專責收治新冠肺炎病患的醫院。

新北市政府為了這次演習，已進行多次預演，同樣動員各局處，更協請國軍支援，因中央相當的重視。侯友宜、陳時中、副指揮官何啟功、專家諮詢小組召集人張上淳，衛生福利部醫事司、衛生福利部疾病管制署、各縣市政府、新北市議員、新北市各區區長、新北市急救責任醫院代表都出席參與。

▲央北社宅將預備為醫護人員駐所。（圖／新北市政府提供）