台中市高中以下36萬學生明開學　盧秀燕：國小生前3周都會有口罩

▲盧秀燕上午到神岡國小了解防疫演練。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

高中以下學生25日開學，台中市政府如臨大敵，做好準備所有防疫準備工作，市長盧秀燕24日上午前往神岡區神岡國小視察學校防疫演練和流程，盧說，全市高中職以下學生有36萬人，防疫工作馬虎不得，一定會做到讓師生、家長安心，她說，市府加碼每個國小生送2片口罩，前3周應該天天都有口罩可戴。

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▲盧秀燕羨慕家長提供自製的消毒噴霧。

神岡國小是全市高中職、國中小防疫物質集中和發送地點，上午是國小領取，下午則是國高中，盧秀燕上午前來視察學校的防疫演練作為，學生進入校門後先量額溫，一旦超過37.5度，就帶著複檢區，如果還是高燒不退，再由護理人員深入詢問家人旅遊史等相關問題，盧也到教室了解老師教導學生防疫作法和觀念。

▲盧秀燕視察學生上課情形。

盧秀燕說，本市高中職以下學生大概36萬人，是全國最多的城市之一，因此明天的開學工作是個很大的工程，防疫工作務必要做到安全，讓家長、師生、教職員工都很安心，工作一點馬虎不得，教育局早在前1、2週就開始進行各項防疫會議、制定SOP，因為有很多防疫措施是新規定，如果沒有演練的話，就會手忙腳亂。

▲神岡國小上午舉行防疫演練。

盧接著說，市府除了全面進行校園和校車消毒之外，也加碼贈送每個13歲以下學童2片口罩，為什麼是2片呢？因為13歲以下小朋友是7天領4片，開學第一個禮拜上4天課，4片剛好夠用，第二和第三個禮拜，都上5天課，都少一片，加上市府送的2片剛剛好，換句話說，學童天天都會有口罩戴，至少前3周大家可以放心，但是第四週怎麼辦呢？

她說，一方面中央表示口罩到時應該可以順利加量，另方面，市府也正在積極、緊急調度，看看哪裡還可以募集或者採購，此外，可能也會有善心人士會捐，至少前3周全市國小以下小朋友，每天都會有一個口罩，不會有一天的缺口。

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