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赴新竹馬偕防疫演練！陳時中曝「病毒兵分二路來」：恐慌緊張對防疫沒幫助

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記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新冠肺炎疫情全台關注！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日上午9時赴新竹馬偕醫院參加防疫演練。陳時中表示，病毒兵分二路來，一是心理戰、一是生理戰，呼籲大家要做好心理準備，要謹慎不要緊張，更不要恐慌，緊張恐慌對整個防疫沒幫助。

▲▼陳時中赴新竹馬偕醫院參加防疫演練。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼陳時中7日上午赴新竹馬偕醫院參加防疫演練。（圖／記者陳凱力攝，下同）

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為因應武漢肺炎，新竹市馬偕紀念醫院7日上午展開防疫演練，陳時中也於上午9時左右抵達現場，並表示，防疫演練之所以重要，若遇上事件發生，大家各自準備好，但狀況銜接不上就尷尬了，他指出，「目前台灣做的就是境外、社區、醫院這三方，那三環是環環相扣的，邊境做得好，把可能病例篩檢出來，增加到社區相對少，社區做好，醫院就減少，不斷篩篩篩，希望社會承受的住。」

陳時中指出，防疫也在跟正常的生活賽跑，如果今天大家生活都可以不要、外交都可以不要，最後結果就是台灣封島，他話鋒一轉表示，但日子還很長、社會還要繼續過，整個防疫行動要看這兩者間能不能取得平衡，需要大家一起合作。

▲▼陳時中赴新竹馬偕醫院參加防疫演練。（圖／記者陳凱力攝）

陳時中強調，最重要的是「病毒是兵分二路而來」，一種心理戰、一種生理戰，在心理戰上我們是容易被擊潰的，心理建設很重要，大家都是一體的，沒有人能置身事外。他呼籲民眾，「要謹慎不要緊張，更不要恐慌，你恐慌緊張對整個防疫沒幫助。」

陳時中坦言，面對疫情地方、中央政府、主管單位、指揮中心要分工，沒有人、沒有一個單位可以把這件事情全一肩扛下，也不需要指望政府任何人幫大家做一個最明智的決定，大家共同決定、承擔、分工，這是民主體系最重要的一環，台灣要展現民主體系、展現效率，向世界展開我們防疫成功的一頁，希望大家都能夠度過這一戰。

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