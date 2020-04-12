超商等咖啡突遭「環抱襲胸」！妙齡女嚇傻狂叫　色男被逮硬扯：是她誘惑我

▲女子在超商等咖啡，竟遇到性騷前科犯突然上前「環抱襲胸」。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名女子花花（化名）在超商等待咖啡時，竟遭到一名劉姓男子突然以雙手環抱再觸碰胸部2秒鐘，她大叫並隨即推開對方，事後她趕緊向母親及店員求救，報警處理後，才得以揭開劉男狼行。不過劉男到案後卻聲稱是花花「誘惑他」，案經桃園地院審理後，劉男遭判有期徒刑3個月，得易科罰金18萬元。

花花指出，2019年3月1日中午她與母親一同前往桃園一間超商，起初她一人站櫃檯前等咖啡時，的確有看到劉男坐在後方休息區座位，也感覺出對方「怪怪的」，孰料，5分鐘後，劉男竟突然上前從她背後以雙手環抱、撫摸她胸部2秒鐘，她當場傻眼尖叫，用手肘往後撞掙脫掉劉男雙手，而母親也趕緊上前關心，並請店員報警處理，花花認為劉男雖沒有以言語騷擾，或者攻擊行為，但內心感到非常噁心、不舒服。

劉男到案時辯稱，「是她一直誘惑我、一直轉頭」，我才會過去抱她；法官勘驗監視器畫面後，花花並沒有頻繁回頭，因此確認劉男犯行，不採信其說詞，另審酌劉男有多起性騷擾他人的前科紀錄，竟不改前行，繼續騷擾，最終依犯《性騷擾防治法》第25條第1項，判劉男有期徒刑3個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。



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