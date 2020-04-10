躲過死神險被活埋！「聯結車突停下想查看」…目擊保全親曝火車猛撞瞬間

記者陳羿妏、翁進忠、許宥孺、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市新左營車站10日下午1時許發生一起撞擊事件！一輛裝有水泥的聯結車於車站北邊平交道、東南水泥工廠附近與火車發生嚴重撞擊，包括駕駛在內共有4名人員受傷，而撞擊影片曝光後，可見到聯結車直接翻覆，車廂也被撞爛，畫面相當驚悚，稍早目擊者保全也親自曝光瞬間慘況。

▲目擊保全。（圖／記者翁進忠攝，下同）

保全當時見聯結車停在平交道上，原本想走過去查看是什麼情形，然而還沒走近，聯結車便直接被火車撞擊，整台車翻覆，車上的水泥也跟著噴灑出來，所幸保全身體無大礙，若他再往前走一點，恐怕將被水泥活埋！

聯結車司機則表示，事發當時他正要通過平交道，就在車頭才剛通過，整台車竟突然熄火，卡在平交道上動彈不得，接著車尾便遭受撞擊，他餘悸猶存表示，自己沒有受傷是不幸中的大幸。

透過監視器畫面，當時聯結車準備通過平交道，卻突然熄火車尾卡在平交道上，直接遭火車撞擊！事故發生後，造成35歲台鐵司機員受有肢體撕裂傷、昏迷， 另有3名乘客受到輕傷，被送往醫院治療，未受傷的乘客預計將由台鐵安排小巴士接送。

現場目前已經有好幾節車廂陸續脫離中，但由於車頭毀損嚴重，台鐵仍在搶救當中，至於詳細事故發生原因，仍有待警方進一步釐清和調查。



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