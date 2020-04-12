生前贈孫遺產...無業兒竟盜領17萬扯喊：錢我賺的！他抖出「關鍵錄音檔」逆轉

▲一名無業男子明知老父親生前曾交代遺產如何處理，卻擅自盜領17萬元來花用，下場曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台中報導

彰化一名無業的詹姓男子趁老父親過世一個月後，未經其他兄弟姐妹同意，竟私自盜領17萬遺產花用，經家人發現後，事情才曝光。不過詹父生前就曾在詹男面前交代過孫子（詹男姪子）要將存摺、存款單拍照存證，也有錄音「阿公剩的錢也是都你的」，直接打臉詹男，台中高分院依偽造文書罪，判詹男有期徒刑5個月，得易科罰金。

判決指出，詹父因擔心詹男賭博會將家產輸光，2017年6月將詹男、2名子女及孫子集合，一起交代遺產事項，全程錄音，也拜託孫子將2本存摺、5張存款單等7項內容全部拍下，並告訴孫子「這些錢都是阿公的」、「交給你保管」；然而，詹男明知父親有交代遺產如何處理，他卻趁父親過世後，分別於2018年2月8日及2月14日以盜用存摺、印章方式，擅自領取17萬元，而哥哥得知後遭報警，經彰化地檢署提告偽造文書。

詹男辯稱，是父親授權領取，不知道「死後不能這樣領」，「這都是我自己賺的」，並非父親的錢，又聲稱如果不能這樣領取，應該是銀行人員要阻止他；然而，詹男姪子出面指稱，該筆遺產是阿公生前託付他管理的，不清楚遺產共有多少，只知道「要守住」，另外詹男的哥哥、姊姊也出面說明，詹男自退伍後，長達30幾年沒有工作。

法官勘驗上述說詞及錄音檔案、照片，認為詹男是無業狀態，稅務資料也沒金額顯示，「17萬元存款是怎麼來的？」，且詹父生前交代孫子一事，確認詹男犯行，一審彰化地院依偽造文書罪，判詹男有期徒刑5個月，得易科罰金，案經上訴二審，台中高分院仍維持原判，全案仍可上訴。

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