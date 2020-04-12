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雲林監理站4月13日起　洽公民眾未戴口罩禁止進入

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▲雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，民眾需在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域。（圖／雲林監理站提供）

▲雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，民眾需在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域。（圖／雲林監理站提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應國內新冠肺炎確診案例持續攀升，公路總局嘉義區監理所雲林監理站公告防疫升級，自13日起進入雲林監理站洽公民眾需全面佩戴口罩，否則禁止進入，目前雲林監理站針對各室內辦公區域維持單一出入口，並設置手部消毒液須經配合經量額溫正常方可進入。

雲林監理站櫃檯日前以架設透明帆布隔離防範飛沫傳染，為加強降低傳播感染風險自4月13日起進入雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，洽公民眾在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域，監理站並在等候座位區設置室內社交距離等候標示、張貼標語提醒保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，呼籲民眾配合防疫措施。

▲雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，民眾需在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域。（圖／雲林監理站提供）

▲雲林監理站櫃檯日前以架設透明帆布隔離防範飛沫傳染，保護辦公人員與洽公民眾。（圖／雲林監理站提供）

雲林監理站站長吳孟峰表示，線上監理系統架構完善，民眾可於線上申辦或電話洽詢監理業務，不欲出門且更省時便利；如需至監理站洽公，務必全面配戴口罩，並利用出入口處消毒酒精，加強手部清潔，以降低傳染風險，希望大家共同配合防疫。

▲雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，民眾需在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域。（圖／雲林監理站提供）

▲雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，民眾需在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域。（圖／雲林監理站提供）

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