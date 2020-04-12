雲林監理站4月13日起　洽公民眾未戴口罩禁止進入

▲雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，民眾需在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域。（圖／雲林監理站提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應國內新冠肺炎確診案例持續攀升，公路總局嘉義區監理所雲林監理站公告防疫升級，自13日起進入雲林監理站洽公民眾需全面佩戴口罩，否則禁止進入，目前雲林監理站針對各室內辦公區域維持單一出入口，並設置手部消毒液須經配合經量額溫正常方可進入。

雲林監理站櫃檯日前以架設透明帆布隔離防範飛沫傳染，為加強降低傳播感染風險自4月13日起進入雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，洽公民眾在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域，監理站並在等候座位區設置室內社交距離等候標示、張貼標語提醒保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，呼籲民眾配合防疫措施。

▲雲林監理站櫃檯日前以架設透明帆布隔離防範飛沫傳染，保護辦公人員與洽公民眾。（圖／雲林監理站提供）

雲林監理站站長吳孟峰表示，線上監理系統架構完善，民眾可於線上申辦或電話洽詢監理業務，不欲出門且更省時便利；如需至監理站洽公，務必全面配戴口罩，並利用出入口處消毒酒精，加強手部清潔，以降低傳染風險，希望大家共同配合防疫。

▲雲林監理站洽公必須全面佩戴口罩，民眾需在完成額溫低於37.5度始得進入室內辦公區域。（圖／雲林監理站提供）

►腦公！你不可以賴帳喔



【其他新聞】

►防疫人流管制！北港朝天宮首創「龍門進、虎門出、神明走中間」

►斗六市里長補選 投開票所採防疫高標準整備

►防疫期間 雲林縣文觀處圖書館借、還書作業至5月5日止後暫停

►餐飲業「毀滅性低潮」 老餐廳推「真空包料理」名菜搶商機

►防疫期間捐助減少 臺旺食品贈200箱食品助關懷戶緩解壓力

