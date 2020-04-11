斗六市里長補選　投開票所採防疫高標準整備

▲雲林縣選委會今（11）日依法辦理斗六市光興里長補選工作，斗六市公所考量新冠肺炎防疫需求，選在空曠通風的學校大禮堂設置投開票所。（圖／斗六市公所提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市光興里長日前病逝，雲林縣選委會今（11）日依法辦理補選工作，斗六市公所考量新冠肺炎防疫需求，選在空曠通風的學校大禮堂設置投開票所；2位候選人分別為前2任里長第二代，當地選民有723人，競爭激烈，公所為防疫安全，以「透明壓克力防護隔板」設置，能有效隔絕病毒傳染，保護民眾與選務人員

新冠肺炎疫情期間，雲林縣選委會防疫高標準整備，投開票設於鎮西國小禮堂，投票民眾需量體溫、消毒雙手，而若為居家檢疫、隔離者不得出門投票，避免感染風險。斗六市公所為保護雙方安全，特別製作「透明壓克力防護隔板」，既不妨礙選務人員核對選民身分，又能有效隔絕病毒傳染，有效防止疫情散播。

投開票所工作人員全數要求配戴口罩、手套及做足室內1.5公尺距離區隔防疫工作，連選舉工具數量也比平常多出5倍，每隔半小時由專人消毒一次，未受居家隔離規範的投票民眾若有發燒或有呼吸道症狀，則請民眾先於一旁等候，待投開票所、圈票處沒有其他投票者，才能入內至區隔的「發燒專區票屏」行使公民權利。

選舉結果將於今日下午5點前出爐；斗六市公所政風室主任李思賢提到，時值防疫期間，額溫槍、口罩、酒精、防護衣等相關防疫物資格外重要，所以防疫物資採購及發放更應謹慎處理及管制，因此特別宣導公務員在發放防疫物資前應確實遵守相關作業流程，確保物資公平分配，避免遭挪用或侵占情事，為全民健康把關。

▲新冠肺炎疫情期間，雲林縣選委會防疫高標準整備，斗六市公所製作「透明壓克力防護隔板」，能有效隔絕病毒傳染，防止疫情散播。（圖／斗六市公所提供）



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