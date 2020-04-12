陸首證實湖北一「市委書記」官員確診　痊癒後視察企業復工

▲被官方首次證實確診的松滋市委書記黃祥龍。（圖／取自新京報）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情在全球蔓延，連英國首相強森都確診，也讓外界好奇在一開始的爆發地中國湖北，疫情「會有多嚴重。」對此，《湖北日報》也首次在一批防疫官員表彰名單中，側面證實現任松滋市委書記黃祥龍，曾經感染新冠肺炎，並已於3月痊癒出院。

據了解，湖北省近期為樹立防疫典範，多次發布人員表彰名單，其中在4月10同意，11日發布的一波擬提拔重用4名幹部中，就在對現任縣級市松滋市委副書記、市長伍昌軍的描述中，公示「他敢於擔當，在市委書記感染新冠肺炎治療期間，堅持統籌謀劃，靠前指揮。」

▲湖北松滋市市委副書記武昌軍在市委書記黃祥龍確診新冠肺炎期間，帶領當地抗疫。（圖／取自新京報）

這是自疫情爆發以來，大陸官方首次證實，具有縣級市「市委書記」身分的黃祥龍染疫。松滋市為於湖北省西南部，隸屬於地級荊州市，有82.96萬人口。

《新京報》報導稱，今年一月，就傳出黃祥龍染疫的消息，但一直未獲官方證實，查找目前松滋市官網通告，他已經在今年3月治癒出院，參加公開活動。

訊息顯示，松滋市委書記黃祥龍於3月15日，和市疫情防控指揮部和白雲邊酒業股份有限公司訪查，強調要繼續保持戰鬥狀態，發揚連續作戰精神，堅持防疫、生產兩手抓，奮力奪取疫情防控和經濟社會發展的雙勝利。

翻閱他的行程，隨後3月25，4月3日，黃祥龍也均出席防控疫情的公開活動，但直到提拔名單公布，才首次由大陸官方體系，證實黃祥龍曾經為新冠肺炎確診者。

通告還說，松滋市委副書記伍昌軍在市委書記感染新冠肺炎治療期間，快速組建疫情防控組織體系，較早實施交通管制、小區封閉管理等措施。

▼大陸防控肺炎疫情進入新階段。（圖／路透）

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