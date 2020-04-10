防疫期間捐助減少　臺旺食品贈200箱食品助關懷戶緩解壓力

▲疫情影響不景氣，雲林家扶中心服務家庭陷入困境，雲林臺旺食品派專車及員工接力搬運物資贈與雲林家扶中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠疫情緊繃，全國民眾抵抗新冠狀病毒不停歇，但不景氣更影響雲林家扶中心服務家庭陷入困境，雲林臺旺食品派專車送出200箱共4800包的乾拌麵，贈送雲林家扶親子，緩解關懷戶沉重經濟壓力，並呼籲大家防疫全民一起來，弱勢照顧關懷更不能中斷。

臺旺食品總經理亦是雲林家扶委員陳麒升深感疫情衝擊，掛念著弱勢家庭勢必受到更大衝擊，主動捐贈200箱乾拌麵，期能減緩弱勢家庭所帶來的經濟衝擊。陳麒升表示，疫情影響所及，對沒有良好經濟能力的弱勢家庭更是衝擊，希望能盡一己之力，喚起社會響應，邀大家一起來關家扶的服務家庭。

雲林家扶督導歐厚成表示，這次疫情，不論提供扶幼服務的捐款或物資都大受影響，原本儲藏室陸續都有善心企業、民眾穩定的物資捐贈，然而這段期間捐款已經減少大半、民生物資捐贈更是少之又少縮減7成以上。弱勢家庭原本經濟困難更面臨無物資可領取的窘境，在此特別感謝臺旺食品的捐贈，讓雲林家扶可持續照顧兒少穩定生活。

雲林家扶廖志文主任表示，臺旺公司的及時捐贈，讓社工在服務上能有些物資能夠發放給弱勢服務家庭，讓經濟能力不佳需要社會物資提供緩解經濟困境，更期盼防疫的同時社會能持續的協助，協助弱勢家庭走過抗疫期間的沉重壓力。

▲疫情影響不景氣，雲林家扶中心服務家庭陷入困境，雲林臺旺食品派專車送出4800包的乾拌麵緩解關懷戶沉重經濟壓力。（圖／記者蔡佩旻攝）





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