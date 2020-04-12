　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／不賣藥打死妳！大媽買退燒藥拒給資料　狂歐女店員臉「10重拳K到住院」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞一名大媽10日到藥局購買退燒藥及止咳藥，拒絕依照規定填寫自己的身份資料及地址，被藥局女店員拒賣。令人傻眼的是，大媽被拒之後，竟暴怒大罵「不賣藥？打死你！」接著拿起手上的藥盒對著女店員的頭部狂毆，把女店員打到受傷住院，自己也被警方逮捕。

從藥局的監視錄影畫面可以發現，大媽拿著一盒藥，表示要購買，被女店員告知必須填寫姓名、電話及地址等個人資料，但大媽只願意填寫電話，對必須填寫地址感到不滿，並開始辱罵女店員，「我死了嗎？我沒死，我人活著呢！」「不賣藥？打死你！」

罵完之後，大媽拿著手上的藥盒對著女店員的頭部狂毆，並把藥盒投擲出去，換成用拳頭毆打女店員的頭部，接著手腳並用伸腳狂踹女店員腹部，然後又拿起帽子狂甩女店員的臉，一邊嘴巴還罵個不停。

影片被流傳網路上後，引起眾多大陸網友的怒火，都要求官方嚴懲暴力大媽。當地警方表示，警員在巡邏中發現了此事，當場將毆打他人的嫌疑人（大媽）抓獲，「趙某對違法行為供認不諱，鳳崗警方依法對趙某處以行政拘留10日並處罰款500元。」

此外，被打的女店員因受傷正住院治療，幸好只是輕傷，藥局所屬企業集團表示，女店員依法執行防疫規定，過程有禮有節，行為得當，將對她提出表揚，並提報進行獎勵，也對施暴者追究到底。

▼暴力大媽狂毆店員。（圖／翻攝微博）

▲▼敢不賣藥打死妳！大媽買退燒藥拒填資料　狂歐女店員臉「10幾拳打住院」。（圖／翻攝微博）

ET快訊
酒店妹現身殯儀館「微鞠躬」道歉！辯吃燒酒雞+安眠藥..婦人家
區間測速「時速50km前進」！重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那
阿滴道歉了！臉書PO文認2疏失：我不該代表台灣
北市15歲少年大樓墜落！民眾目睹嚇壞　意識模糊急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

邊境疫情嚴峻！　內蒙古中俄滿州里口岸建備用醫院

影／不賣藥打死妳！大媽買退燒藥拒給資料　狂歐女店員臉「10重拳K到住院」

陸首證實湖北一「市委書記」官員確診　痊癒後視察企業復工

新冠重症醫藥費破64萬元　陸官方「先救再算」都可由醫保報銷！

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

全球疫情不可測！　鍾南山：現在還不是摘口罩時候

兒子「不寫作業」打電動　媽媽「氣到跳水」抬上岸四肢都僵硬了

2.2萬公里邊境防疫戰！　重要關口急封閉「剩貨運通行」

辦母後事為「扶養爸爸」大吵　弟持刀殺哥嫂、大姪女3死…11歲小姪女重傷

群體免疫是最消極做法！　鍾南山：疫苗不會很快上市

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

邊境疫情嚴峻！　內蒙古中俄滿州里口岸建備用醫院

影／不賣藥打死妳！大媽買退燒藥拒給資料　狂歐女店員臉「10重拳K到住院」

陸首證實湖北一「市委書記」官員確診　痊癒後視察企業復工

新冠重症醫藥費破64萬元　陸官方「先救再算」都可由醫保報銷！

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

全球疫情不可測！　鍾南山：現在還不是摘口罩時候

兒子「不寫作業」打電動　媽媽「氣到跳水」抬上岸四肢都僵硬了

2.2萬公里邊境防疫戰！　重要關口急封閉「剩貨運通行」

辦母後事為「扶養爸爸」大吵　弟持刀殺哥嫂、大姪女3死…11歲小姪女重傷

群體免疫是最消極做法！　鍾南山：疫苗不會很快上市

中職／洪一中「回娘家」研究搖滾席　傳球可能有死角

粉絲當他面做1舉動...周杰倫苦笑曝「歌紅人不紅」出道心酸！

不用找代購了！NBＸthisisneverthat最帥聯名首登台　經典827必收

JHBL／U19世青國手變身菜鳥教頭　李家慶執教再出發

別當冤大頭！App Store也出現騙錢軟體　試用期後就自動扣錢

酒店妹撞斃晨運婦…現身殯儀館「微鞠躬致歉」！辯吃燒酒雞+安眠藥：我記憶空白

約女網友拍片約會…三原慧悟要求「住妳家」掀戰！　「被曝私訊截圖」親上火線道歉

JHBL／永仁大勝七賢拿季軍　教頭讚：超乎能力範圍

同理出發vs展現堅毅！阿滴更新「寫給世界的一封信2.0」　兩版說明全文曝

全台累積388例「109人康復」　最新3例關係曝！出現解隔離「上班」再確診

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

他隔離14天回家…隨後確診了「還是重症」

恐怖班機！機上80起疑似病例

人民日報：台灣吹噓防疫獲國際認可

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

對不起！你不准飛台灣　被註記黑名單台幹「闖關被攔截」

拿包裹後忘洗手　他成無症狀患者

中國隱瞞病例？張文宏回應戳破盲點

兒子不寫作業　媽媽「氣到跳水」不活了！

辦母後事為「扶養爸爸」大吵亮刀　弟砍哥一家3死1傷

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

走樓梯見「毛毯捲」　目擊女「血壓飆200」哭：見到鬼！

幫小孩撿風箏　父母慘「雙雙截肢」

俄國→上海「恐怖班機」51人確診！

更多熱門

相關新聞

盧秀燕：有女陪侍場所一律停業

盧秀燕：有女陪侍場所一律停業

中央疫情指揮中心9日宣布全台酒店、舞廳一律禁止營業，至於其他的特種行業如KTV、夜店等，台中市政府原本是採取實名制方式防疫，不過，台中市長盧秀燕12日再度強調加嚴作法，除了實名制之外，一旦發現包廂內有女性陪侍，不但開罰而且勒令停業。

「五一連假」恐取消　陳時中：目前尚無規劃

「五一連假」恐取消　陳時中：目前尚無規劃

內蒙中俄滿州里口岸　建備用醫院

內蒙中俄滿州里口岸　建備用醫院

剛買完口罩隔天又來！汐止男藥局狂吼：不要為難我

剛買完口罩隔天又來！汐止男藥局狂吼：不要為難我

南韓有91例復陽　張上淳：台灣都三採陰才會出院

南韓有91例復陽　張上淳：台灣都三採陰才會出院

關鍵字：

新冠肺炎退燒藥藥局店員

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

閃亮亮退出硬漢兄弟！

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面