影／不賣藥打死妳！大媽買退燒藥拒給資料　狂歐女店員臉「10重拳K到住院」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞一名大媽10日到藥局購買退燒藥及止咳藥，拒絕依照規定填寫自己的身份資料及地址，被藥局女店員拒賣。令人傻眼的是，大媽被拒之後，竟暴怒大罵「不賣藥？打死你！」接著拿起手上的藥盒對著女店員的頭部狂毆，把女店員打到受傷住院，自己也被警方逮捕。

從藥局的監視錄影畫面可以發現，大媽拿著一盒藥，表示要購買，被女店員告知必須填寫姓名、電話及地址等個人資料，但大媽只願意填寫電話，對必須填寫地址感到不滿，並開始辱罵女店員，「我死了嗎？我沒死，我人活著呢！」「不賣藥？打死你！」

罵完之後，大媽拿著手上的藥盒對著女店員的頭部狂毆，並把藥盒投擲出去，換成用拳頭毆打女店員的頭部，接著手腳並用伸腳狂踹女店員腹部，然後又拿起帽子狂甩女店員的臉，一邊嘴巴還罵個不停。

影片被流傳網路上後，引起眾多大陸網友的怒火，都要求官方嚴懲暴力大媽。當地警方表示，警員在巡邏中發現了此事，當場將毆打他人的嫌疑人（大媽）抓獲，「趙某對違法行為供認不諱，鳳崗警方依法對趙某處以行政拘留10日並處罰款500元。」

此外，被打的女店員因受傷正住院治療，幸好只是輕傷，藥局所屬企業集團表示，女店員依法執行防疫規定，過程有禮有節，行為得當，將對她提出表揚，並提報進行獎勵，也對施暴者追究到底。

▼暴力大媽狂毆店員。（圖／翻攝微博）

