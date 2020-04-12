一起吃飯聊天2小時！案386遭「居家檢疫室友」感染時程曝光

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增3例新冠肺炎病例（案386至388），其中2例境外移入及1例本土。本土個案為20多歲男性（案386），為案195（自美國境外移入）的同住友人，有過敏症狀，於案195確診後列為接觸者。發言人莊人祥表示，推測應該是案195還沒出現症狀，兩人一同吃飯時受到感染的。

莊人祥表示，案386因為本身有過敏症狀，因此很難釐清確切發病日，但可能的感染日期，應該是案195在3月19日返台當天，還沒出現症狀正在居家檢疫中，兩人曾一同吃飯聊天兩小時，推測應該是在那段時間受到感染。

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案195在3月20日就發病，3月23日確診，案195確診後，案386也列入居家隔離。莊人祥說，該個案在居家隔離期間沒有問題，是在隔離結束後，才出現過敏症狀，包括鼻塞、流鼻水等，之後回溯採檢才確診，但由於該個案本身有過敏症狀，因此很難釐清發病日。而該個案在4月5日凌晨解除居家隔離，7、8、9日三天都有上班。

發言人莊人祥也補充，該個案在居家隔離期間沒有問題，但居家隔離結束後有做自主健康管理，期間有去上班、買東西，個案全程都有戴口罩，有關個案在公司接觸的人，明天才會去該公司匡列。

▼台灣新冠肺炎確診人數成長圖。( 圖／曾梓倩製）