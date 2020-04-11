南投縣溫韾巴士行前超前防疫部署　縣府找來司機防護消毒演練

▲▼南投縣政府衛生局召集縣內20輛溫韾巴士，進行防疫安全模擬演練。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎期間，雖長照機構暫禁家屬探視，南投縣政府考量院內長照年長者，若有亟需外出就醫或復建需求，仍需搭乘溫馨巴士，11日舉行防疫整備演練，讓執行任務溫馨巴士駕駛，能熟悉每個防護及消毒程序。

南投縣府衛生局表示，新冠肺炎防疫期，若機構住民異地疏散安置，勢必要徵調溫馨巴士支援，為落實溫馨巴士感控、防疫整備，11日召集南投縣溫馨巴士司機，舉辦「機構住民異地安置出勤前車輛消毒及個人防護訓練說明及示範」演練，由衛生局同仁詳細講解示範，溫馨巴士司機也透過實際操作，熟悉每個防護及消毒程序，讓防疫整備更加嚴謹。

衛生局疾病管制科長洪美吟表示，南投縣住宿式機構，集中在竹山區及埔里區，機構內住民多為行動不便需使用輪椅者，南投幅員遼闊，因應疫情倘住民需緊急安置，應有合適的運輸交通工具。

南投縣衛生局與社會及勞動處多次協商，徵調縣內溫馨巴士20輛，供相關住民機構異地安置使用。為確保住宿型機構內若出現確診個案疫情，需清空安置住民所需，將特辦理演練，透過訓練充實後送人員防疫能力，確保狀況發生時乘車人員及司機，都能安全及安心使用運輸工具，強化防疫整備。

演練時衛生局人員，以深入淺出教育訓練內容及實際演練過程，讓司機都能具備正確防疫消毒概念及個人防護作為。訓練教導正確配戴口罩方式、漂白水泡製、溫馨巴士車輛清潔消毒重點及個案乘坐安全措施示範。

衛生局也提醒溫巴司機：出車前：

1. 司機應確保「配戴口罩」。

2. 司機「每日須量測體溫」，若發現發燒或呼吸道症狀應暫停營業，與即刻就醫。

3. 本車行提供司機手部75%酒精，並加強提醒司機做好雙手清潔。

服務中乘客上下車：

1. 加強提醒司機「全程配戴口罩」。

2. 要求司機主動詢問乘客，是否需協助開啟部分車窗以確保空氣流通（空調請開外部空氣循環）。

3. 建議司機車內提供75%酒精，並可自主提供乘客手部清潔使用。

服務後車返縣府：

1. 需進行一次車內消毒 (須加強處理門把、後座、頭枕、手把等個案及家屬常觸摸區域)。

2. 如遇有呼吸道不適的乘客，完成服務後立即進行車內全面性消毒

。

3. 下班前需加強車內消毒（方向盤、排檔桿、儀表板上方、玻璃及需消毒後箱地板等）

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