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不只酒店舞廳停業「沙發畫X」　台中市府連KTV、夜店都嚴查實名制

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記者鄧木卿／台中報導

中央疫情指揮中心宣布4月9日起全國酒店、舞廳暫停營業，台中市政府不但嚴格實施，9日、10日連續2個晚上稽查業者是否偷偷營業，還加碼防疫，除了酒店、舞廳之外的八大特種行業，酒客都要實名制，至今尚未發現違規情形，也沒有查獲居家檢疫者偷跑出去喝酒。

▲台中經發局長張峯源帶隊稽查酒店。（圖／台中市政府提供）

▲警方臨檢金錢豹酒店，發現沙潑上貼有膠帶，隔開酒客和小姐距離。（圖／台中市政府提供）

▲台中經發局長張峯源帶隊稽查酒店。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市經發局長張峯源帶隊稽查酒店。

市府經發局長張峯源9日帶隊稽查舞廳和KTV之後，10日深夜再度前往台中指標性酒店金錢豹稽查，張說，金錢豹1樓是登記舞廳，已經停業，但2、3、4樓是登記視聽歌唱業，仍然可以營業，但酒客必須實名登記，除了量體溫、戴口罩之外，以包廂為單位，填寫姓名和電話。

▲台中經發局長張峯源帶隊稽查酒店。（圖／台中市政府提供）

警方連續2晚配合經發局稽查，沒有查到居家檢疫及隔離者偷跑出來喝酒情形，員警稽查時，也都戴上口罩，做好防護措施，業者為了做好社交距離，在包廂沙發上用膠布貼上大大的X，隔離酒客和小姐。

張峯源表示，市府已公布裁罰基準，特種行業如果現場超過容留人數、未公告容留人數、未量體溫，首次將勸導，第2次罰3000元，第3次罰9000元，第4次之後均罰1萬5000元；未實名登記、未戴口罩者，首次就開罰3000元，第2次罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元，包廂內目前還沒有發現查獲違規者情形。

為了防堵疫情擴散，除了酒店、舞廳配合中央規定暫停營業外，市府更率先加嚴，要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等其餘八大特種行業，實施「實名制」，業者必須落實出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內外保持社交距離等，違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

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