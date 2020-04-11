沒了老公後…美熟女6年幫1萬名男客「升天」進帳700萬　還賣口罩賺外快

▲女子為了存活，經姐妹介紹進入養生館，6年來接了超過1萬名男客，並幫他們「手工排毒」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子在北部地區的養生館服務近6年，每天大約可接待5個客人，專精「手工排毒」，已經幫超過1萬名男客「發射」，進帳700多萬！近期還開始在臉書販售「口罩」，帶男客升天之餘也不忘推銷。警方上個月喬裝成客人到場，女子先推銷口罩，後來暗示「要不要幫你打（手槍）？」警方當場將她逮捕。

▲養生館生意變差，小姐看到有人上門，會熱情迎接並催促客人換拖鞋進入包廂。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，武姓女按摩師已經43歲，但保養得宜，風韻猶存，因此生意一直不錯，每次「按摩+排毒」可得手1200元，其中武女可抽700元，她平均一天接5名客人，可賺進3500元。後來武女還在臉書賣起口罩，想藉此多賺些外快。

▲武女在臉書販賣口罩。（圖／翻攝自武女臉書）

警方上個月喬裝成客人上門，進入小包廂後看到身材火辣的武女，在幫警員按摩時提到，「因為新冠肺炎呀！現在口罩都很不好買，但我有在賣喔！你要不要買？」警員聽到這句話，心想武女可能觸犯藥事法，便向她索取臉書，經查看後發現是亞麻布料的口罩，並非防疫專用醫療級口罩，並無違法，就以「這不是醫療型的，沒甚麼用啦」為由拒絕購買。

▲武女已經43歲，但保養得宜，外型依舊亮眼，因此生意一直不錯。（圖／記者陳雕文翻攝）

武女不再推銷繼續按摩，但雙手慢慢移到警員的胯下，時不時輕輕碰觸其生殖器，武女嗲聲說，「要不要我幫你打（手槍）？」警員聽到關鍵句便追問，「要多少錢？」武女則回，「加500（元）就好唷～」警員立即表明身分，將其帶回偵辦。武女事後辯解，只是一時溝通不良，當時是問「要不要幫你推油」，是「推」不是「打」並非想提供性服務，是警員聽錯。至於收500元的部分，武女辯稱，以為是警員覺得她服務好，想給她的小費。警方訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

▲每天在養生館的小包廂裡滿足客人的性慾，令武女痛苦又無奈，但為了錢，只能撐住。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，武女6年前跟丈夫離婚，沒有孩子、愛人、工作的她，要想辦法養活自己還要寄錢回家給父母，因此聽了姊妹的介紹進入養生館服務，每天上班時間超過12小時，只能在包廂幫客人「打出來」，生活環境與品質很差，也擔心被感染新冠病毒，但為了錢，也只能自求多福。

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