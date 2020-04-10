南投市長宋懷琳　公有市場防疫宣導分散人流、戴口罩

▲▼南投市市長宋懷琳（左）10日到公有菜市場，進行佩戴口罩、保持安全社交距離及人流分散等防疫宣導。（圖／南投市公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投市公有市場每天人流量多，南投市長宋懷琳10日到市場巡視，發現大部分的民眾都有戴口罩，但還是有少部分的民眾及攤商沒有配戴，除加以勸導外，也進行中央流行疫情指揮中心最新下達「人流分散」、保持安全社交距離等防疫措施宣導，同時發放攤商預購的口罩。

市長宋懷琳在市場管理所所長陳炳池帶領下，在公有市場內部巡視，遇到排隊的民眾，要求他們盡量維持安全社交距離，室內1.5公尺，室外1公尺。

市場管理所所長陳炳池表示，為體諒市場的攤商做生意，沒有時間去排隊買口罩，市公所及縣府向經濟部商業司，申請口罩供市場的攤商購買，這次已經是第3次發放口罩，每人可以購買10片，並且每個禮拜定期消毒市場，讓大家來市場可以更加的安心。

中央疫情指揮中心已指示，針對夜市、傳統市場及商圈管制，除攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等。

宋懷琳市長表示，還是有少部分的人進公有菜市場沒有戴口罩，看到都會盡量勸導，且告知中央的最新防疫規定，傳統市場及顧客購物，都需全程戴口罩，市公所緊接著會就人潮分流及單一出入口進行規劃部署，畢竟身體是自己的，希望大家都能更加重視疫情，保護自己也保護好他人。

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