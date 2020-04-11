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8分鐘護一生！日月潭依達邵「代蒸」遊客口罩　還可做人流管制

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▲▼日月潭國家風景區依達邵遊客中心，為旅客貼心的提供「電鍋乾蒸」口罩服務。（圖／日管處提供，下同）

▲▼日月潭國家風景區依達邵遊客中心，為旅客貼心的提供「電鍋乾蒸」口罩服務。（圖／日管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

配合人流管制防疫措施，日月潭國家風景區停車場、向山眺景平台及九蛙疊像，採取限制人數及單向通行，避免遊客群聚賞景旅遊。依達邵遊客中心也推出「電鍋乾蒸」口罩的貼心服務，讓出門在外旅人防疫不中斷，也可藉等候口罩8分鐘時間，達到旅客人流管制效果。

如何使用「電鍋乾蒸」口罩消毒，是近日超動的熱門話題，有些人想嘗試，卻怕沒經驗把口罩或電鍋弄糟了。如何利用電鍋乾蒸消毒，讓用過的口罩消毒復活？日月潭風景區管理處伊達邵遊客中心，測試一套電鍋乾蒸口罩流程，不但可幫長途旅行遊客代蒸口罩，遊客還可當場觀摩，景區專業導覽員怎麼用電鍋消毒、乾蒸口罩。

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▲▼日月潭國家風景區依達邵遊客中心，為旅客貼心的提供「電鍋乾蒸」口罩服務。（圖／日管處提供，下同）

▲▼日月潭國家風景區依達邵遊客中心，為旅客貼心的提供「電鍋乾蒸」口罩服務。（圖／日管處提供，下同）

依達邵遊客中心人員表示，中央流行疫情指揮中心考量口罩重複使用需求，指示若民眾僅在戶外或低風險場所使用口罩，可藉由電鍋乾蒸做到口罩消毒，以解燃眉之急。

民眾出門在外旅遊，一時買不到新的口罩，如有緊急更換口罩需求，，可到依達邵遊客中心尋求免費代蒸口罩服務，由專人以消毒過的夾子，將口罩放進專用電鍋，先乾蒸3分鐘，再悶置5分鐘，就能重複使用口罩，這項服務週一至週日全年無休，服務時段為上午9點至下午5點。

►腦公！你不可以賴帳喔

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