每年十數萬駭客攻擊來自對岸　國安局靠「網域安全處」迎戰假訊息





▲世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞近日在記者會中指控台灣網軍對他抹黑攻擊，甚至還有種族歧視，引發全球網友論戰。不過，我國調查局立即展開反制，查出其實攻擊譚德塞的網軍來自中國大陸，而面對近年來對岸加大操作輿論戰，假訊息頻傳，國安局祭出「網域安全處」積極對戰。

中國大陸自2003年起將「輿論戰」、「心理戰」、「法律戰」納入政治工作條例，國安局去年提供立法院的報告中指出，對岸近年確實加大操作對我「三戰」力度，例如不斷利用台灣內部爭議事件，散布渲染假訊息，企圖影響社會民意。

為因應中國大陸的假訊息，國安局方面自2016年起設立「網域安全處」迎戰。網域安全處為國安局第七處，主責網路安全，工作內容涵蓋情報蒐研、應用研發、反覘查處駭侵事件，並對影響國家安全的網路威脅情報，及早預警應處，以保衛我國數位疆土。

根據國安局報告揭露，這幾年國安局對外網路含公開網站，不斷遭到駭客攻擊，2017年攻擊次數達23萬3745次，2018年有17萬4,231次，2019年上半年就有7萬5267次，不過國安局都即時成功偵測與阻絕，阻擋率為100％。

「網域安全處」編組包含處長一人，副處長二人，設有「綜合組、研發組、反覘組及防衛組」等工作組，由國安局調整編列預算，廣納網安專業人力。