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配合指揮中心要求　台南市政府：各觀光景點管控分流

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▲台南市觀旅局指出，未來台南市重要觀光景點停車數達50％時，將會回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒民眾變更行程。（圖／台南市政提供，下同）

▲台南市觀旅局指出，未來台南市重要觀光景點停車數達50％時，將會回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒民眾變更行程。（圖／台南市政提供，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心10日表示，清明連假期間，許多旅遊景點人潮爆滿，連假結束後，疑似個案通報採檢數量增加，為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，指揮中心宣布，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，台南市觀旅局表示全力配合，為防疫盡心力。

▲台南市觀旅局指出，未來台南市重要觀光景點停車數達50％時，將會回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒民眾變更行程。（圖／台南市政提供，下同）

台南市觀旅局指出，有關中央流行疫情指揮中心要求停車場車輛若達50％，適地性簡訊提醒變更行程一事，台南市政府將盤點並控管各園區（例如：虎頭埤風景區、烏山頭水庫、尖山埤江南假村、頑皮世界）停車位數量，未來停車數達50％時，將會回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒民眾變更行程。

各景區為因應疫情及降低威脅，除了黃金海岸船屋目前施作工程尚未對外開放外，針對上述景點均以社交距離室內至少保持1.5M及室外1.0M以上距離之原則，規劃戶外可活動空間每人最少4平方公尺，戶內每人最少1.5平方公尺為總量管制計算之原則，實際以高於此規格，規範轄管風景區戶外及室內人數總量並進行現地管控作業。

▲台南市觀旅局指出，未來台南市重要觀光景點停車數達50％時，將會回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒民眾變更行程。（圖／台南市政提供，下同）

觀旅局於4月9日邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會及台南市民宿文化發展協會進行討論，針對加強防疫措施於旅宿內公共空間實施管制措施達成共識，例如減少公共區域座椅或減少餐廳桌次等措施，加大旅客室內以利遵守衛服部疾管署社交距離規定，讓室內至少保持1.5M以上空間距離。另頑皮世界及尖山埤江南渡假村2家觀光遊樂業者，全力配合政府出入動線及用餐分流相關防疫措施。

此外，針對所管觀光管筏、載客小船部分，加強對載客小船及觀光管筏業者進行宣導，並要求落實針對搭乘船筏遊客量額溫、噴酒精、遵守中央流行疫情指揮中心發佈之「社交距離注意事項」，及正確佩戴口罩，如發現有遊客發燒咳嗽症狀，應立即勸導盡速就醫。

▲台南市觀旅局指出，未來台南市重要觀光景點停車數達50％時，將會回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒民眾變更行程。（圖／台南市政提供，下同）

據了解，中央疫情指揮中心，針對夜市、傳統市場及商圈管制，除了攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等，至於攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，可採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。近期經濟部將選定示範點，拍攝影片，讓商家參考。

▲台南市觀旅局指出，未來台南市重要觀光景點停車數達50％時，將會回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒民眾變更行程。（圖／台南市政提供，下同）

至於寺廟參拜人流管制部分，內政部已請地方政府輔導所轄寺廟規劃參拜動線，控管人數，並在疫情嚴峻期間，避免提供飲食，主動與外圍攤商協調販賣動線，以確保民眾便利通行為原則。

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