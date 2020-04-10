爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」…PO光榮印記照：祈禱台灣不會爆

▲醫師近日遇到有墾丁旅遊史，且出現咳嗽、發燒等症狀的患者。（圖／白永嘉醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

清明連假台灣各地觀光景點、知名夜市擠滿人潮，卻也苦了第一線的醫護人員！急診科醫師白永嘉PO出光榮印記照，指出「一整天的N95下來，通報了好多個，也選擇不通報好多個，每一個決定都非常不容易，深怕自己誤判。」其中驚見患者有墾丁旅遊史，且出現咳嗽、流鼻水、發燒37.9°C，內心只能默默祈禱「台灣不會爆」。

急診科醫師白永嘉在粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》分享自己除了吃飯喝水外，N95口罩戴了10小時的「光榮印記照」，從鼻樑至兩側臉頰被勒出一條深深壓痕。他接受採訪時指出，光是8日一整天即根據症狀、職業史、接觸史和旅遊史，「每一個決定都非常不容易，深怕自己誤判。」

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白永嘉表示，就醫的患者大多數症狀為喉嚨痛、流鼻水、咳嗽及發燒、腹瀉等，還遇過好幾位到過11個熱門風景區的患者，其中就有「4/3、4日到過墾丁，出現咳嗽、流鼻水、體溫最高量到37.9°C。」

▲清明連假出遊人潮多，讓外界擔心疫情恐大爆發。（示意圖，非本新聞當事人／記者吳奕靖攝）

「盡力了，也留下『光榮的印記了』」白永嘉感嘆。連假期間許多民眾出遊爽玩後再就醫，面對這類患者，他也語重心長地說：「其實民眾也不是故意的啦，雖然心裡面有點生氣，但是不會去罵他，我覺得政府如果早點強力約束就不會這樣了。」

面對接下來的勞動節連假，白永嘉呼籲民眾避免前往人口密集的地方，也期盼政府可以有些約束的政策。雖然近日確診數減少，但醫護人員們也不敢掉以輕心，「尤其昨天酒店和舞廳的事情，後續希望真的不會爆炸，平安度過危機。」

白永嘉也提醒就醫民眾，應誠實告知醫護人員詳細的接觸史，以提高採檢標準，希望能早日診斷、早日隔離及治療。