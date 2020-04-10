旭海岸際驚見2死亡海龜　海巡協助就地掩埋

▲海巡署南部分署第六岸巡隊第六三岸巡中隊10日下午在旭海隆岸際先後發現兩隻海龜往生，就地掩埋 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春海域10日下午先後發現兩隻往生的保育類綠蠵龜，由於往生多時，沒有解部研究價值，海巡人員就地掩埋。

今天下午2時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲旭海安檢所回報，民眾通報於屏東縣旭海村八瑤灣岸際發現1隻死亡海龜，南部分署第六岸巡隊接獲通報後立即派遣第六三岸巡中隊第一機動巡邏站線上巡邏組前往處理，抵達該岸際處置時又發現另一隻死亡海龜，相距僅250公尺且均已腐爛。

當下與國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫協處，測量海龜分別長47公分、寬40公分及長50公分、寬41公分，經國立海洋生物博物館事務助理吳先生研判為保育類「綠蠵龜」，另動物保護及保育科陳技士表示海龜已腐爛無法確認死因，委由海巡人員就地掩埋，並肯定海巡署人員在海洋生態保育及維護工作上的努力表示肯定。

南部分署第六岸巡隊表示，2020年1至3月份屏東縣通報海龜計16隻，14隻死亡，2隻活體，死亡海龜大多腐爛無法確認死因，海巡署呼籲民眾，每個人都應共同對海洋環境盡微薄之力，另如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理。

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